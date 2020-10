Juan Felipe Delgado Rodriguez

"Estamos muy angustiados, pero tenemos fe en que va a aparecer", esas son las palabras de Maryuri Rico Aguilar, la esposa de don Antonio Suárez, un hombre de 63 años que lleva tres días desaparecido.



De acuerdo con su relato, la última vez que se supo de Antonio fue en horas de la noche del pasado domingo 4 de octubre.



"Antonio salió del lugar donde trabaja a eso de las 10 de la noche, luego fue a comprar algunas cosas a una panadería y desde ahí no sabemos nada de él", comentó.



Suárez, de 63 años, labora como administrador de un asadero de pollos ubicado en el barrio La Unión, al oriente de Cali.

"Hablé con un compañero de él y me dijo que se ofreció a traerlo hasta la casa, pero mi esposo le dijo que lo dejara en la panadería La Española, allí las cámaras grabaron cuando Antonio compró unas cosas para el desayuno, luego caminó con dirección a la casa, pero nunca llegó", apuntó la mujer.



Antonio y Maryuri llevan 39 años de casados y hace muchos años residen en el barrio El Vergel, al oriente de la ciudad.

"Nosotros vivimos en este barrio hace muchos años, no hemos tenido problemas con nadie, ni siquiera de deudas. Antonio era muy querido y respetado por este sector", dijo.



Los familiares de Antonio han recorrido varias veces la ruta que normalmente hace el hombre desaparecido, fueron a diferentes hospitales y a las estaciones de la Policía, pero no hay información de su pariente.



La esposa de Antonio le contó a El País que la denuncia ya está puesta en la Fiscalía y piden ayuda de la comunidad para encontrar al hombre con el que lleva casi dos décadas de matrimonio.



"Vamos a buscar en los municipios cercanos a ver si de pronto está por ahí, pues en algunas ocasiones los delincuentes drogan a sus víctimas y, luego de robarles todo, las dejan por ahí tiradas", puntualizó.



"Le pedimos a toda la comunidad que si ha visto a mi esposo por favor se comunique con nosotros, esta incertidumbre nos está matando. Y a las autoridades quiero pedirles que no se olviden de mi marido, que es un hombre honesto, trabajador y una buena persona", finalizó.

La última vez que Antonio Suárez fue visto portaba el uniforme de su trabajo: un buso y una gorra gris con el logo del asadero y un pantalón azul.



Si usted lo ha visto o tiene información de esta persona no dude en comunicarse al 3174775438.