Buscan 500 voluntarios en Cali para probar vacuna contra covid-19

Erika Mantilla

Entre un mes y medio y dos meses durará el reclutamiento de personas en Cali para probar la efectividad de la vacuna contra el Covid-19 de la compañía Johnson & Johnson.



El estudio clínico de la vacuna, que ya está en la fase III, cuenta con 40.000 voluntarios en todo el mundo y se trata, hasta el momento, del ensayo más grande a nivel global, en el que la capital del Valle fue seleccionada para participar.



En la ciudad, el estudio comenzó la semana pasada y se está adelantando en el Centro de Estudios de Infectología Pediátrica, Ceip. Actualmente 60 voluntarios se han inscrito en el ensayo, pero se necesitan 500 personas, a las que a 250 se les aplicará un placebo y, al resto, la vacuna.



“Primero estamos haciendo la fase de reclutamiento, que durará cerca de un mes y medio, tiempo en el cual vamos a vacunar a las personas. Posteriormente, les haremos un seguimiento muy atento durante dos años, el cual obedece a la necesidad que tenemos de vigilar lo bueno, lo malo y lo feo que pueda pasar con la vacuna”, explicó el infectólogo Pío López, director del Ceip.

Pero, ¿qué tan seguro es participar en el ensayo y hacerse aplicar la vacuna? López aseguró que el estudio es confiable y que la vacuna es segura debido a que ya superó las etapas I y II.



Cabe decir que en la fase I del ensayo participa un grupo muy pequeño de adultos sanos (100 o 200) con el fin de probar la seguridad del producto, es decir, que no represente una amenaza para la salud. Si a los pacientes les va bien, se pasa a la fase II, que consiste en un estudio de mayor escala donde no solamente se analiza la seguridad de la vacuna, sino su desempeño. Si esto funciona, se procede a probar el producto masivamente con el propósito de comprobar si realmente es capaz de prevenir que ocurra la infección por Covid-19.



“La fase III, en la que se pueden seleccionar 30.000, 40.000 o 50.000 voluntarios, es el último peldaño para iniciar los estudios de marketing del producto, o sea, para lanzarlo al comercio. De tal manera que cuando uno está trabajando en esta etapa, tiene el respaldo de las fases I y II, por lo que estamos convencidos de que la vacuna es segura y solo nos queda averiguar su eficacia”, señaló el infectólogo.



Una vez se termine la fase III del estudio, se compilan todos los datos del mundo, es decir, de las cerca de 40.000 personas que están participando en él, para evaluar si el producto sirve o no.



Requisitos

Para participar en el ensayo de la vacuna contra el covid puede registrarse en la página web del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica: ceiponline.org.



En el estudio pueden participar todas las personas mayores de 18 años, que no estén en embarazo, que no estén enfermas, que no tengan síntomas del covid o que no hayan padecido la enfermedad.

¿Cómo funciona la vacuna?



Eduardo López, director científico del Ceip, explicó que, con la vacuna, al paciente no se le inyecta el virus, sino “pedazos muy pequeñitos del virus”.



“A través de estos fragmentos el organismo aprende a conocer a su enemigo y, una vez el virus llega completo a hacerle daño, las células de defensa -ya sean anticuerpos, linfocitos, ente otras- lo identifican rápidamente y evita que se propague en el cuerpo”, indicó el médico y agregó que los efectos de la vacuna varían de una persona a otra, pero usualmente se pueden controlar con acetaminofén.



UE firmará contratos de vacuna

La Unión Europea, UE, concluyó las negociaciones con los laboratorios Pfizer y BioNTech, y firmará “en los próximos días” un contrato por hasta 300 millones de dosis de su vacuna contra el Covid-19.



“Hemos concluido las negociaciones y creemos que este contrato se firmará en los próximos días”, dijo Stella Kyriakides, comisaria europea de Salud.



Entre tanto, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, indicó que esta entidad debe aprobar ese contrato hoy. Además, aseguró que esta es la vacuna “más prometedora hasta ahora” y que, una vez esté disponible, “nuestro objetivo es implementarla rápidamente en toda Europa”.



“Ya hemos comenzado a trabajar con los estados miembros para prepararnos para las campañas nacionales de vacunación”, señaló Von der Leyen.



Tras la aprobación de la Comisión, se necesitan procedimientos de entre dos y tres días para obtener la luz verde de los estados miembros de la UE.



Como se recordará, Pfizer y BioNTech anunciaron este lunes que su vacuna era “efectiva en un 90 %” contra las infecciones por Covid-19.