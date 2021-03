Bus del Deportivo Cali fue atacado con piedras previo al partido contra el Pasto

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El bus que trasportaba al plantel del Deportivo Cali a su estadio este lunes, para disputar el partido contra el Deportivo Pasto, fue atacado con piedras por desconocidos.



El presidente del conjunto azucarero, Marco Caicedo, le confirmó a El País que los elementos contundentes solo causaron daños materiales.



Las piedras rompieron algunos vidrios del vehículo. Sin embargo, tanto los jugadores como el resto de la delegación resultaron ilesos, dijo Caicedo.



"Este tema de la violencia está saliéndose de las manos en todo el país", declaró el directivo.



Momentos después del suceso, el nueve veces campeón de Colombia emitió un comunicado.



"Con tristeza e indignación, rechazamos los hechos ocurridos en la llegada del plantel profesional al Estadio Deportivo Cali, momento en el cual el bus fue apedreado por mal llamados hinchas", expone la comunicación.



Y añade: "Acciones de este tipo manchan el fútbol colombiano y no son dignas del deporte. Desde la institución los invitamos a vivir el fútbol con pasión pero con respeto y sin agresiones".



Los resultados positivos no han acompañado al Deportivo Cali en las últimas fechas de la Liga colombiana, pues completa siete partidos sin conocer la victoria.



La reacción de algunos seguidores del equipo verde ante la complicada situación deportiva se ha tornado violenta, llegando al punto de increpar al técnico, Alfredo Arias, previo al pasado juego contra el Bucaramanga, e invadir un entrenamiento del equipo el sábado, cuando debió intervenir la Policía.



Según Caicedo, este tipo de situaciones no suceden solo en el Deportivo Cali. "Todos los equipos están padeciéndolo. Ayer me escribieron varios presidentes. Todos están en las mismas", apuntó.



La escuadra azucarera, octava en la tabla de posiciones con 24 puntos, se medirá desde las 8:00 p.m. al Deportivo Pasto, que ocupa la casilla doce con 19 unidades, en la fecha 15 de la Liga.