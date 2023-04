Este jueves 13 de abril Cali y el mundo entero celebran el Día Internacional del Beso. La historia de esta particular celebración se remonta al año 2013, cuando una pareja tailandesa obtuvo un premio Guinness: se besaron durante 58 horas, sin interrupción.



La pareja batió su propia marca: ya se habían besado durante 46 horas. Se trata de Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat, ambos de Bangkok. Tras ganar la maratón de besos de su ciudad, en las que no despegaron sus labios exactamente durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos , ganaron US$3.300 y dos anillos de diamantes.



Desde entonces el 13 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Beso, como una manera de recordar sus beneficios. Besarse no solo afianza el lazo romántico entre las parejas, sino que reduce la presión arterial, cura dolores de cabeza, se queman calorías y hasta fortalece la salud mental.



¿Se imagina besando a su pareja durante más de dos días ininterrumpidos?