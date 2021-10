Autoridades esclarecen supuesto atentado contra agentes de movilidad en el norte de Cali

Autoridades locales dieron detalles sobre un procedimiento de tránsito, registrado en la noche de este lunes, en el que un vehículo de la Secretaría de Movilidad fue impactado con un disparo de arma de fuego.



William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali, confirmó que no se trató de un atentado contra agentes de tránsito y explicó que lo que ocurrió fue que en el barrio La Flora se presentó la colisión de dos vehículos, que terminó en una discusión y un ataque armado entre los involucrados.



De acuerdo con lo mencionado por Vallejo, una vez llegaron los guardas de tránsito a atender el hecho, los conductores discutieron y el acompañante de uno de ellos desenfundó un arma. Según dijo, ninguna persona resultó herida.



"No fue un atentado, ni ningún tipo de acción contra los agentes de tránsito. Un particular y un taxi colisionan, se presenta una discusión, una personas dispara e impacta el automóvil del tránsito y los agentes reportan el caso", aseguró Vallejo.



Sobre lo sucedido, el secretario de Seguridad, Carlos Soler, notificó que la persona que desenfundó el armada fue capturada, Además, dijo que están adelantando investigaciones para determinar el porqué se presentó la discusión.



"El servicio de tránsito llega a prestar el servicio técnico y una persona se ofusca, tiene una discusión con el taxista. La Policía llegó al lugar y realizó la captura, esa persona se encuentra retenida para determinar lo que ocurrió", indicó.



Con relación al vehículo de la Secretaría de Movilidad, Soler informó que este fue trasladado a la estación de Policía de La Flora para analizar el tema balístico.



"Esa persona está retenida para verificar los hechos, hay que determinar si el arma tenía o no permiso y conocer el porqué la accionan", precisó.