Aunque disminuyeron los casos covid, Cali no ha superado el quinto pico: Secretaría de Salud

A pesar que se han disminuido los casos por covid-19 en la última semana, no se ha logrado superar el quinto pico en la ciudad, según informó la Secretaría de Salud de Cali.



"En el reporte del día viernes disminuimos la positividad al rededor de un promedio de 14 mil pruebas que se están haciendo a la semana. Bajamos de una positividad del 16% en la semana del 22 de julio a un 8.3% en esta última semana del 29 de julio", informó la secretaría de Salud, Miyerlandy Torres.



Asimismo, informó que de 100 pruebas tomadas con 16 resultados positivos, bajamos a 8.3 % pruebas positivas en la última semana.



Además, la Secretaría de Salud afirmó que en la capital vallecaucana se disminuyó la derivación a la Unidad de Cuidados Intensivo (UCI). "De 65 pacientes que teníamos en promedio, estamos en 42 personas en la UCI, con una ocupación por covid-19 del 4% y con un 62% de ocupación en términos generales", añadió.



A pesar de la disminución de casos, la funcionaria explicó que no se puede afirmar que la ciudad haya superado el quinto pico de la pandemia.



"Hay una mortalidad que todavía no cede, aunque disminuimos los casos de 43 a 20 personas fallecidas infortunadamente en la última semana, por esta situación todavía no podemos decretar que hayamos superado el quinto pico", concluyó Torres.