¡Aún hay tiempo! Niños de la ladera esperan la solidaridad de los caleños, vea cómo ayudar

Regalar felicidad esta Navidad es el objetivo de la campaña ‘Un regalo una sonrisa’, una iniciativa que apoyan diferentes organizaciones como Funsao, la Fundación Social de Artes y Oficios conformada por un grupo de jóvenes profesionales en diferentes disciplinas.



Este grupo está constituido hace 5 años e inició con el objetivo de ayudar a la comunidad, “nos dedicamos a llevar ayuda al prójimo, a llevar oportunidades, en Navidad hacemos mucha labor social, llevamos alegría a las veredas, a las poblaciones más vulnerables del Valle, vamos a diferentes asentamientos e invasiones. Nuestra fundación está enfocada en ayudar con cambios reales en la sociedad, el cambio comienza desde el ser, la familia, y cuando transformamos una familia podemos cambiar una sociedad”, explicó Jhan Pool Leniz, de Funsao.



Este año tienen programado para el próximo 23 de diciembre el evento que fue llamado “La Navidad de Pedrito”, un espacio para llevar alegría y paz a los niños de la ciudad.



“Sabemos que con un regalo llevamos alegría a muchos niños que no tienen las mismas oportunidades que otros. Nos reunimos para hacer entrega de los obsequios, gracias a los que nos han ayudado podemos seguir regalando esas sonrisas en las comunidades que más lo necesitan”, dijo Leniz.



Funsao, trabaja en las comunas 21, 9 y 18, también en el asentamiento Las Camelias y en otras zonas del Valle como los municipios de Buga, el Darién y Restrepo.



“Somos una fundación que quiere desaparecer líneas imaginarias, trabajar con el infante, adolescente, adulto y adulto mayor. Nos hemos unido para llevar mensajes de alegría y oportunidad, hacemos convenios con instituciones como la Cruz Roja para trabajar en pro de las comunidades que más lo necesita”, puntualizó.



Esta Navidad el objetivo de esta fundación es llegar a más de 2000 niños, “nuestra meta es sacar una sonrisa de cada joven, regalar una cena navideña a miles de niños en el Valle del Cauca. No podemos olvidarnos de los niños, de las personas que necesitan en estos momentos nuestra ayuda y que están esperando sus regalitos”.

La recomendación es que los regalos que se donen sean pensados para niños y niñas hasta los 14 años, que no sean juguetes bélicos ni que inviten a la violencia.

¿Cómo participar?

Funsao y otras fundaciones que trabajan en los barrios de la ladera de la ciudad de Cali recibirán los obsequios que se recojan a través de la campaña de Navidad, ‘Un regalo una sonrisa’ que es realizada hace 21 años por el diario El País, la agrupación Juventud de la Cruz Roja, 90 Minutos, Blu Radio y este año se vinculó los Reblujos de Pati.



El propósito es llegar a 3000 niños y niñas de entre 3 y 14 años con estos presentes, además de organizarles un actividad de compartir, en la que podrán disfrutar de refrigerios, pasabocas y diversión.



Las personas o empresas que deseen participar en esta iniciativa lo pueden hacer llevando sus regalos a los puntos de venta de Clasificados de El País en el centro Comercial Chipichape, Unicentro, Cosmocentro y en la sede principal del periódico, así como en la sede de Cruz Roja en el barrio San Fernando hasta el 22 de diciembre.



Además, este año se cuenta con la participación de los almacenes Reblujos de Pati, en donde estarán disponibles otros puntos de atención para recibir las donaciones.



“Vamos a estar en los puntos de recolección de los regalos todas las tardes, entre las 3:00 pm y las 7:00 pm, hasta el día 22 de diciembre”, explicó Esteban Pachón, director de la Agrupación Juventud de la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle.



Además hizo un llamado a toda la población caleña y del departamento a vincularse a esta iniciativa, pues hasta el pasado viernes apenas se habían recolectado 500 obsequios, de una meta de 3000, por lo que se espera que antes del 23 de diciembre las empresas y las familias se hayan motivado a participar de esta propuesta.



La recomendación es llevar regalos que no promuevan la violencia. También se pueden vincular con útiles escolares u otro tipo de obsequios formativos para los niños y niñas que habitan los barrios de la ladera de la ciudad.