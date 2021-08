Aumentan horarios en centros de vacunación para que asistan más jóvenes

Al iniciar la vacunación anti-covid en la población de 25 a 29 años, más de 17.000 personas de esas edades recibieron el biológico tras las jornadas de este fin de semana en Cali, es decir, el 42 % de las primeras dosis aplicadas. Es por eso que tanto las autoridades como expertos en salud exhortaron a la juventud para que no deje de asistir a los puntos vacunadores, en especial si son quienes más transmiten el virus.



Esto es “un aspecto que demuestra la disposición de la gente, especialmente de los jóvenes quienes están acudiendo sin contratiempo, lo que sin duda permitirá alcanzar la meta propuesta de unos 30 mil vacunados por día”, destacó el alcalde Jorge Iván Ospina.



El Mandatario recordó que la ciudad cuenta con 90 puestos dedicados a suministrar las dosis y que varios de estos extenderán sus horarios de atención para eliminar barreras de acceso.



Es por eso que desde este martes hasta el próximo sábado se extenderá el horario del megacentro en el centro Comercial Unicentro hasta las 7:00 de la noche y el sábado, hasta la 1:00 de la tarde. Además, el Pascual Guerrero prolongará sus funciones de vacunación hasta las 8:00 de la noche entre martes y jueves, mientras que la IPS Cristóbal Colón lo hará hasta las 4:00 de la tarde.



Pero entonces ¿por qué es clave que los jóvenes den ejemplo de su adherencia a la vacunación? Basta con revisar las cifras: de los más de 262.000 contagios por covid que se han registrado en Cali desde que inició la pandemia, el 42 % corresponde a personas entre los 20 y 39 años, según indicadores del Ministerio de Salud.



Es decir, puede que sean los que menos secuelas mortales presenten (pues cinco de cada 10 muertes por covid en Cali corresponden a mayores de 70 años), pero son los que más transmiten el virus y ponen en riesgo a poblaciones más vulnerables.



“Usualmente, son los jóvenes quienes salen más a la calle, comparten con sus amigos, se encuentran en escenarios culturales o deportivos, por lo que tienen más probabilidad de contagiarse y además llegan a su casa, en donde transmiten el virus a su familia, a sus adultos mayores. Pero no solo los jóvenes deben vacunarse, sino toda la población en general”, exhortó Dilian Francisca Toro, coordinadora del Comité de Expertos en Salud del Valle, Copesa.

Actualmente, la ocupación UCI en Cali es del 89 %, por lo que hay disponibles 91 camas para pacientes graves ya sea de covid u otro cuadro clínico, según datos de la Secretaría de Salud.

Esta semana se espera que el Ministerio de Salud autorice la vacunación de personas entre 20 y 25 años si se sigue la dinámica de abrir cada semana un ‘quinquenio’ (periodo de cinco años) en el Plan Nacional de Vacunación. En ese orden de ideas, la otra semana se daría apertura para inocular a los mayores de 18 años.



Frente a este reto, la exgobernadora del Valle aseguró que “lo más importante es tener todo un equipo de vacunadores y logística para inmunizar a más gente, lo que debe ir acompañado de una campaña que convenza a las personas de que la vacuna es eficaz y más si queremos evitar un cuarto pico como el tercero, que fue bastante grave en cifras de mortalidad”.



De hecho, a mediados de junio se reportaban en el Valle alrededor de 50 muertos por día cuando la cifra promedio debería de ser de 20, según la Secretaría de Salud.



“Ahora que ya tenemos la variante Delta detectada en el Valle (solo un caso conocido hasta ahora), se hace más importante vacunarse con el esquema completo. Ya en países europeos están teniendo problemas con esta variante y por eso debemos ser más precavidos, mantener las medidas de autocuidado incluso si ya uno recibió el biológico”, afirmó Toro.



Por su parte, José Millán Oñate, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, ACIN, explicó que el primer gran impacto de la vacunación en jóvenes es la “reducción de probabilidades de remisión a UCI y fallecimiento por la gravedad del virus. Hay que recordar que los pacientes que hoy encontramos hospitalizados en su mayoría son personas que no estaban vacunadas”.



De hecho, más del 85 % de los fallecimientos por covid en las primeras semanas de julio se pudieron haber evitado si más personas acudían al proceso de vacunación.



“Cuando uno contrae el covid -para decirlo de una manera gráfica- no implica que se quede aislado en casa, sino que también está expuesto a diferentes síntomas (dolor de cabeza, dificultad para respirar, pérdida del olfato o gusto, problemas de concentración, etc.), o sea síntomas que afectan tu calidad de vida en mayor y menor medida, que afectan tu calidad laboral, escolar y cotidiana”, aseveró Oñate, quien es médico en el Centro Médico Imbanaco.



Sin embargo, aclaró que si bien la posibilidad de hospitalización en jóvenes es menor que el resto, siempre que haya una alta transmisión entre ellos implica una mayor frecuencia de quienes presenten cuadros más severos, ya sea por razones genéticas asociadas al virus o comorbilidades que lo predispongan desfavorablemente.



Ahora bien, tras la llegada de la variante Delta, ¿es viable hablar de un futuro cuarto pico, por más remoto que pueda sonar?



Según el presidente de ACIN, “el seguimiento molecular que se le hace a las pruebas es muy bajo (4.500 diarias en Cali), por lo que debe haber mayores laboratorios. El problema con Delta es que puede desplazar a las demás variantes y volverse predominante, dado que es muy contagiosa”.



De ahí lo importante de acelerar las velocidades de vacunación con el esquema completo, pues como demostró un estudio publicado en julio de este año en la revista The New England Journal of Medicine, en Londres luego de 14 días con las dos dosis de Pfizer se evidenció que es 88 % eficaz contra Delta, mientras que para AstraZeneca es 67 % efectiva.



“Ojalá también se contemple la vacuna para niños menores de 12 años dentro de algunas semanas, pues si la vacunación gana más terreno, el coronavirus tendrá menos tiempo para hacer mutaciones. Y si se avanza en el desarrollo de medicamentos virales específicos, ya podríamos hablar del fin de la pandemia”, destacó el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología.



En estos momentos las comunas 3, 9, 17, 19 y 22 son las que reportan mayor incidencia del covid: por cada 100.000 habitantes, se presentan entre 5842 y 10.651 casos de covid.