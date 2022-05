Atención: las rutas del MÍO que dejarán de operar y las que se reactivarán a partir del 30 de mayo

La Alcaldía de Cali anunció que a partir de este lunes 30 de mayo tres rutas del Sistema de Transporte Masivo (MÍO) dejarán de prestar el servicio.



De acuerdo con la Administración Distrital, estas rutas dejarán de operar debido a que habían ingresado al sistema como conexión temporal. Esto tras los daños a la infraestructura del MÍO ocurridos durante el paro nacional del 2021.



Lea además: "No se va a comprar en mi gobierno": Duque sobre avión presidencial de Ecuador



Por lo tanto, la E21C ya no funcionará, pues la E21, ruta a la cual apoyaba, ya retomó su trayecto con los buses articulados.



De igual forma, la T47A dejará de funcionar, pues era una ruta temporal la cual se creó para cubrir las paradas laterales ubicadas en el frente de las estaciones que se encontraban fuera de servicio.



Ante esto, se fortalecerá con más buses a la ruta T47B, que tendrá como labor especifica atender la demanda en el trayecto de la Carrera 15 con destino al Sur por la Calle 5 hasta la estación de Unidad Deportiva.



Le puede interesar: Paulino Riascos, senador electo, denunció ser víctima de un atentado en el norte de Cali



Asimismo, la T57B dejará de prestar el servicio, pues las estaciones Nuevo Latir, Conquistadores y la Terminal Calipso ya están en funcionamiento. De hecho habrá más oferta de la ruta T57A, para que cubra el corredor de la Troncal de Aguablanca con destino a la Estación de Capri.



Por otra parte, el director de Operaciones de Metrocali (e), Carlos Alberto Becerra, informó que así como se cancelarán rutas, también habrán algunas que se reactivarán.



Las rutas que volverán a funcionar luego de ser suspendidas debido al estallido social, serán las alimentadoras A24, A33 y A36, asimismo la pretroncal P27C.



Las rutas que ajustarán su trayecto serán: la A04, A35A, A81, P21E, P24A, P24B, P27D, P62A, P62D, P74, P82, T31. Por su parte, la P30A será reemplazada por las rutas circulares C302 y C320.



En cuánto a la ruta A13D, se supo que se ajustará y funcionará de la siguiente manera: de lunes a sábado operará desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. y los domingos y festivos no funcionará, pero los usuarios tendrán como alternativa las rutas P14A, A13A, P21A y A13C, las cuales transitan por la Carrera 99.



Así las cosas, Metrocali indicó que el Sistema de Transporte Masivo (MÍO) tendrá un total de 94 rutas; nueve troncales y 29 pretroncales; de las que seis pertenecen a las rutas circulares y 56 a las alimentadoras.