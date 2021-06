Así va el regreso a clases de más de 20 mil estudiantes de Cali

Alejandro Cabra Hernandez

Más de 20.000 estudiantes regresaron esta semana a clases bajo el modelo de alternancia en 20 colegios públicos de Cali luego de superarse las dificultades por el tercer pico de la pandemia y la situación de orden público de las últimas ocho semanas.



“Al contrario del año pasado, cuando había un porcentaje definido para el regreso a clases, en esta ocasión se define esa ocupación de acuerdo a la capacidad de las instituciones de cumplir con un distanciamiento de al menos un metro dentro de las aulas”, explicó José Darwin Lenis, secretario de Educación de Cali.



De acuerdo con el funcionario, en el transcurso de este mes se sumarán más instituciones oficiales de las 92 con las que cuenta la ciudad, según las concertaciones a las que se llegue en el Comité de Alternancia, conformado por equipo técnico de la Secretaría, rectores, asociaciones de colegios privados y organizaciones sindicales.



Sin embargo, a diferencia del año pasado, los protocolos de bioseguridad serán más flexibles luego de que el Ministerio de Educación expidiera la Resolución 777. Esta señala que ya no habrá necesidad de usar tapete desinfectante para las suelas de los zapatos o la toma de temperatura a la entrada de los colegios.



En caso de detectarse algún contagio por covid-19, no será obligatorio el cierre de toda la institución educativa como ocurría antes, pues solo se evaluará el aislamiento de la persona infectada y con quienes tuvo un contacto directo.



Otras medidas como el uso constante del tapabocas (a excepción de menores de 2 años para evitar asfixia), el lavado constante de manos, la desinfección de superficies y contar con espacios abiertos y ventilados para realizar buena parte de las actividades pedagógicas.



Darwin Lenis agregó que la alternancia se implementa con miras a iniciar la presencialidad el próximo 26 de julio. “Por orden del Ministerio, todos los colegios deben regresar, así sean bajo estrategias diferentes según sus capacidades; por ejemplo, uno podría decir que inicia con algunas asignaturas, otra que por dar clases a los grados inferiores, a los de bachiller o que solo puede de manera alterna (virtual y presencial), pero todos los colegios deben regresar”, aseguró el Secretario de Educación.



Agregó que para llegar a esos términos será necesario afrontar tres retos. Primero, vencer algunos miedos y mitos sobre el supuesto riesgo de regresar a clases. Segundo, contar con las condiciones de área para tener mayor cantidad de estudiantes presenciales. Y tercero, que no haya déficit de profesores en las aulas de clase, por lo que ya hay vacunados más de 6000 de los 20.000 personas que conforman este gremio en Cali.



Pero la presencialidad también implica dos condiciones a nivel ciudad, según exigencias del Ministerio de Salud: que el municipio cuente con el 69 % de la cobertura de la Fase I del Plan Nacional de Vacunación y que su ocupación UCI esté por debajo del 85 %.



“Volver a la escuela significa recuperar un terreno perdido en el sentido de mayor integralidad, de establecer un vínculo y de vernos con más certeza. Es una ganancia en todo sentido, porque ahora hay mucha polución digital”, aseveró Darwin Lenis.



Uno de los colegios que ya implementan la alternancia es el INEM Jorge Isaacs. La rectora del mismo, Solangielly Arango, contó que ya tienen un camino recorrido dentro de ese proceso desde mediados de marzo en las tres sedes de Pablo Emilio, Cecilia Muñoz y la Central ubicada en el norte de Cali.



“Nuestro propósito en este momento es que para el 26 de julio regresemos con todos los grupos, teniendo en cuenta el aforo por salón, que ya sabemos que será entre 12 y 15 estudiantes. Estamos organizando todo lo referente a la pedagogía”, indicó Arango.



Asimismo, señaló que es posible que algunos alumnos continúen en virtualidad solo si cuentan con alguna comorbilidad que los ponga en riesgo o que sus padres no les permitan regresar. “Aquí se crean las famosas burbujas, por lo que nuestros estudiantes no rotan de lugar, sino que permanecen en grupos establecidos sin tener contacto con los demás”, explicó la rectora del INEM, colegio que espera recibir 6200 estudiantes, 250 maestros y 50 administrativos para el mes de julio.



Es importante señalar que los colegios privados regresarán a la presencialidad una vez terminen las vacaciones del Calendario B, es decir, para finales de agosto. A inicios de este año había 382 instituciones privadas que aplicaban el modelo de alternancia entre un total de 685.



Mario Veira, de la Asociación de Colegios Privados del Valle, Asocopri, explicó: “Si bien el Ministerio ha hablado que volvemos todos a presencialidad, cuando nos referimos a la aplicación de los protocolos, en la práctica no tendríamos todos los estudiantes en un salón, dado que se debe cumplir con un metro de distancia en estos espacios. De todos modos, considero que debe ser así, dado que los niveles de contagio y las muertes crecen cada día, por lo que hay que reducir el riesgo”.



Sin embargo, Veira -también rector del Luis Horacio Gómez- agregó que “pese a que hay que velar por la salud pública, también debemos apostarle a la salud mental, a aprender a mover con el virus mientras guardamos todas las precauciones. De hecho, desde que iniciamos alternancia en agosto y septiembre del año pasado, solo hemos tenido tres conglomerados (aproximadamente seis contagiados) en todas las instituciones privadas”.

¿Cómo avanza la alternancia en el Valle?

Un total de 55 instituciones educativas de 34 municipios del Valle ya completan una semana de haber regresado a clases luego de que la Gobernación exigiera que implementaran el modelo de alternancia desde el pasado martes 15 de junio.



“La medida aplica para los municipios no certificados, en donde sí tenemos competencia. Son alrededor de 49.200 estudiantes los que ya ven clases bajo ese modelo. Y Trujillo, Guacarí, Caicedonia, y sobre todo Bolívar y Sevilla, son municipios que han tenido un importante número de instituciones que ya funcionan en estas condiciones”, precisó Mariluz Zuluaga, secretaria de Educación.



De acuerdo con la funcionaria, para cumplir con el pleno regreso de los estudiantes para la tercera semana de julio, se están interviniendo 10 colegios para mejorar las capacidades de distanciamiento y se está revisando qué instituciones les hace falta implementar los protocolos de bioseguridad.



“El reto es lograr que el 100 % de nuestros estudiantes regresen a clases, así como mejorar la calidad educativa y brindar todas las herramientas para que los colegios hagan de sus aulas espacios bioseguros”, destacó la Secretaria de Educación del Valle.