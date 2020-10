Así será el estudio de la fase 3 de vacuna contra covid-19 en Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Vacunas de diferentes farmacéuticas internacionales serán probadas en Cali con el ánimo de determinar su efectividad frente al Covid - 19. La noticia fue confirmada por la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, quien agregó que la investigación correrá por cuenta del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica del Valle, CEIP, el mismo que lleva a cabo el estudio de la Ivermectina.



Todas estas vacunas ya han superado la etapa de exploración, desarrollada en laboratorios tras identificar antígenos que pueden hacer frente a la enfermedad, y la etapa preclínica, llevada a cabo en cultivos de células, tejidos y animales.



Pero en cuanto a los estudios clínicos en humanos ya fue superada la etapa I, que determina si la vacuna no tiene adversos en su aplicación a partir de un grupo pequeño de personas, y la siguiente, que amplía la muestra en voluntarios.

Es decir, en Cali se realizará la etapa III, por lo que su meta es probar su efectividad final en miles o decenas de miles de personas en distintas partes del mundo (300 voluntarios en el caso de Cali), por lo que también se aplica un placebo (por lo general, una solución salina) en otra cantidad de personas para contrastar resultados.

En estos momentos, son nueve las candidatas a vacunas que se están probando en todo el mundo, es decir, que se encuentran en la Fase 3 del estudio clínico.

“Luego de participar a nivel internacional, el CEIP fue seleccionado para este proceso. A partir de las conclusiones que se hagan de las diferentes vacunas, se elegirá la más adecuada para la lucha contra el coronavirus”, indicó Torres.



La Secretaria de Salud agregó: “Además de ponernos en un contexto internacional, si alguna de estas vacunas llega a ser efectiva, ya tendríamos una comunidad inmune ante el covid a partir de lo realizado por el estudio clínico”.



Cabe recordar que solo las personas mayores de 18 años pueden participar del proyecto poniéndose en contacto a través de la página web http://ceiponline.org/estudio-vacuna/. Se recomienda que no colaboren embarazadas o mujeres que planean quedar encintas los primeros meses después de aplicada la vacuna.



Si bien no se conocen tantos detalles del estudio, dado que se está a la espera de que las entidades regulatorias den los últimos avales para su realización a más tardar para el próximo miércoles, el proceso de seguimiento de los resultados oscilará entre uno y dos años, dependiendo de la producción de la vacuna por parte de las farmaceúticas. Tampoco se ha confirmado cuáles son las compañías con las que se establecerá una alianza.



Sin embargo, a nivel nacional ya se desarrolla un estudio por parte de Janssen y Johnson & Johnson, que busca probar la vacuna en 60.000 colombianos, cuyos primeros análisis serán obtenidos en enero del próximo año.



Para María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, pese a que todos los habitantes del planeta la van a necesitar, lo más probable es que los primeros beneficiados sean mayores de 70 años y personas con comorbilidades, como hipertensión, diabetes y problemas cardiovasculares.



“Asimismo, se encuentran los niños en ese primer grupo a impactar. Es claro que no habrá 300 millones de dosis disponibles el mismo día para todos”, aseveró la funcionaria.



Sin embargo, Janssen y Johnson & Johnson ha anunciado que además de las sedes en Estados Unidos y Bélgica, se están construyendo centros de manufactura en otros países para garantizar una producción de al menos 1000 millones de dosis. Cabe anotar que si la vacuna de dicha farmaceútica resulta ser exitosa, Colombia podría acceder a ella sin necesidad de entregar recursos a la empresa.

Frenan ensayo



En EE.UU. aún sigue pausado el ensayo clínico de la vacuna desarrollada por AstraZeneca luego de detectar efectos adversos en algunos voluntarios de ese país. La Administración de Medicamentos y Alimentos no ha dado claridad del por qué de esa decisión, pese a que Europa ya retomó las pruebas.