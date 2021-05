Así se unen los caleños en respaldo a la Policía

Alejandro Cabra Hernandez

Las mujeres y los hombres de la Policía del CAI Galerías, al sur de Cali, no han podido contener las emociones ante las profusas muestras de solidaridad de los vecinos, luego de los recientes actos vandálicos contra este Comando de Atención Inmediata.



Porque decenas de personas se han ‘tomado’ el sitio, ubicado en la Carrera 56 con Calle 25, para estrecharse en abrazos y darles aliento con frases y emotivos coros como “¡ustedes no están solos!”.



Mientras, los uniformados se ajustan los tapabocas, reciben ramos de margaritas y secan sus lágrimas. No han sido fáciles los últimos días y noches para las autoridades, debido a las fuertes protestas enmarcadas en el Paro Nacional, en las cuales los manifestantes han vandalizado alrededor de 14 Cais de la capital del Valle.



Solo que el de Galerías ha sido blanco no de uno, sino de dos ataques, mencionó Irma Margoth Salazar Castillo, presidenta de la JAC del sector Samanes Cañaveral, al anotar que “la primera vez lo deterioraron y escribieron mensajes horribles en las paredes. Lo pintamos y quedó hermoso, pero el 22 de mayo a la media noche lo incendiaron y quebraron parte del vidrio blindado, por lo que de nuevo compramos pintura y lo arreglamos, lo llenamos de veraneras y otra vez volvió a lucir muy bonito”.



No ha faltado la oración en medio de las velatones que han organizado, en las que participan también pastores de una iglesia cercana al lugar.

Sentido de pertenencia

Un aspecto que ha quedado claro durante estas arremetidas de los violentos es la apropiación que tienen los vecinos por estos puestos policiales. La frase de la líder cívica lo evidencia cuando afirma que “el CAI no es de la Policía, sino de la comunidad, es la protección que tenemos para nuestro sector”.



Por ello es que han decidido turnarse para ir a prestar guardia. Así van a continuar “hasta que recuperemos la tranquilidad, porque cuando los Cais están protegidos por la comunidad, no entran a vandalizarlos”, concluyó Irma Margoth.



Como si se tratara del Ave Fénix, varios de los Cais afectados van resurgiendo de las cenizas gracias a las manos generosas de los habitantes de barrios como El Obrero.



De esta infraestructura solo quedó el ‘cascarón’, tras el ataque del 3 de mayo. Esta semana, la presidenta de la JAC, Claudia Patricia Sáenz Hoyos, expresó que está recuperado en un 90 %.



Su enlucimiento tiene el aporte voluntario de unas 50 personas, quienes se han dividido cada tarea: unos estucaron, otros pintaron y otro tanto instaló las baterías sanitarias. “Falta comprar sillas, computador, el mesón de la cocina y los vidrios de la puerta blindada", explicó la Presidenta, quien manifestó que todo fue fruto de donaciones.



Lo que más motivó a esta comunidad a realizar estas labores en el CAI es la inseguridad que se ha incrementado en los últimos años en el sector.

“Ha impactado mucho sentir el barrio solo, por eso hemos conformado grupos de seguridad por cuadras para evitar que continúen los saqueos”, puntualizó Claudia Patricia Sáenz.



El pasado viernes, cuando se cumplía un mes de la alteración del orden público en el país y especialmente en Cali, los violentos lanzaron fuego al

CAI de Ciudad Jardín y sembraron el caos en los alrededores.



En este sitio, al igual que en la estación de Policía de La María, en Pance, la comunidad ha venido haciendo presencia a diario.



No solo van a acompañar, también llevan desayunos, almuerzos y refrigerios a los agentes. También les ayudan a gestionar el hospedaje a los que no son de Cali, precisó Olga Naranjo, coordinadora de los 37 frentes de seguridad que tienen en esta zona denominados Ciudadanos en Red. De esta iniciativa hacen parte sectores como Pance, Ciudad Jardín, Bochalema, Valle del Lili y La Viga.



Olga Naranjo anotó que el gesto fraterno hacia la Policía nace también porque adicionalmente esta institución realiza una labor social muy importante, y citó el ejemplo de las clases sobre principios y valores que se dictan a 45 niños entre 8 y 15 años del sector de El Hormiguero. “La idea es evitar que caigan en las drogas y el grupo de la Policía Cívica tiene ese programa hace cuatro años en cabeza del intendente Geovanny Pulgarín, del cual se han graduado 80 niños”.



“Criminales tratan de alejar a la Policía de nuestras comunidades”

Al respecto de la ola de violencia desatada en Cali contra estos comandos de Policía, el representante a la Cámara, Christian Garcés, fue enfático en decir que “en estos momentos en los que hay toda una campaña para desprestigiar a nuestra Fuerza Pública, debemos mostrarles todo nuestro respeto y amor, acompañarlos para que puedan cumplir con su labor de protegernos y recuperar el orden público”.



El congresista, que recientemente participó en una jornada de apoyo a los agentes del CAI del Parque de Las Banderas, también expresó: “me siento muy orgulloso de los vallecaucanos, quienes al enterarse que muchos policías y soldados han venido de otras regiones a ayudarnos, les están aportando diversos elementos, ya que a muchos los trajeron a Cali de urgencia y no alcanzaron ni siquiera a traer su ropa”.



Sobre los actos vandálicos, Garcés aseguró que “están los grupos criminales tratando de alejar a los policías de nuestras comunidades; por eso destruyen los Cais, generando con ello pérdidas muy grandes para el país”.



Otro motivo que tiene la comunidad para apoyar a los agentes es porque “somos orgullosamente ciudadanos de bien, que no tenemos problemas con la Policía, porque cuando nos pide la cédula, no tenemos problemas judiciales; si nos paran en un retén nos pueden requisar sin que nos encuentren algo fuera de lugar. Y como ciudadanos de bien respetamos y queremos a nuestras Fuerzas Militares y de Policía, pues es a ellas a las que llamamos cuando tenemos dificultades; cuando nos quieren robar, atracar y violentar. Y estos valientes hombres siempre vienen a apoyarnos”.



Quien así habla es Guillermo Villegas, director ejecutivo de la Fundación Enfocarte, quien integra un grupo de 500 empresarios que les han llevado alimentos y elementos de primera necesidad a 1900 uniformados procedentes de regiones fuera de Cali, según dijo, “para subir la moral de estos hombres y mujeres”.



En cuanto al arreglo de los Cais, anunció que “pensamos enfocarlo una vez se supere esta crisis. De nada nos sirve repararlos ahora y que los vuelvan a destruir”.



Confiesa que lo conmueve la cantidad de mensajes que le envían “en agradecimiento por lo que estamos haciendo para ayudarlos. Algunos hasta han soltado lágrimas después de hablar con nosotros y nos han expresado lo importante que es para ellos nuestro apoyo”.

Una Cali generosa

El pasado lunes, en la sede de la Policía Metropolitana de Cali se realizó un acto de agradecimiento a los hombres y mujeres de la institución.



“Esta expresión de la comunidad demuestra la solidaridad, el apoyo… ¡lo que es Cali! gente buena, pujante, luchadora y trabajadora que está apoyando el esfuerzo de los policías que en estos días han vivido momentos muy críticos”, reveló el mayor general Fabián Laurence Cárdenas, director de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional.



De dicho encuentro participó Luis Fernando Mena, uno de los representantes de la empresa privada en el Valle del Cauca, quien anunció una significativa donación de elementos de bioprotección para los uniformados que se encuentran en cumplimiento con su deber.



Las palabras de este filántropo expresan el sentir de miles de ciudadanos anhelantes de pasar la página en una Cali que se salió de control: “Estamos con ustedes, nos duele lo que les está pasando y por ello los apoyamos cien por ciento. Para adelante, que están respaldados por los buenos”.