Día sin IVA en Cali: así se preparan los centros comerciales para la jornada

Natalia Moreno Quintero

El próximo viernes, 19 de junio, se llevará a cabo la primera de tres jornadas en las que los ciudadanos podrán adquirir diversos bienes sin tener que pagar el impuesto al valor agregado, IVA.



Esta jornada, denominada Día sin IVA, favorecerá la compra de electrodomésticos, vestuario, accesorios, útiles escolares e insumos agropecuarios, entre otros, con los que se espera se ayude a reactivar la economía del país, altamente afectada por la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus.



Los centros comerciales de Cali ya se preparan para recibir a los compradores, desde las primeras horas de la mañana. Así lo harán Unicentro y el centro comercial Unico, que abrirán sus puertas desde las 6:00 a.m.



Leidy Villacreces, vocera del Unico, afirmó que no acogerán la propuesta del alcalde Jorge Iván Ospina, que los invita a adelantar una jornada de 24 horas, pues el comercio no se encuentra preparado para hacerlo.



No obstante, varias tiendas contemplan mantenerse abiertas hasta las 9:00 p.m. y no se descarta que otras extiendan su horario de atención hasta las 10:00 p.m. o después.

Es preciso recordar que este martes el Alcalde escribió en su cuenta de Twitter que "dado que el día sin IVA es el 19 junio y podríamos tener aglomeraciones, invito a los establecimientos a abrir sus puertas desde las 00: 00 horas y tener aperturas de 24 horas. Todo con los protocolos respectivos, no tendremos pico y cédula y acompañaremos con entusiasmo".



El centro comercial Unico espera que los caleños acudan en diferentes horarios y preparó una estrategia por si las personas deben permanecer afuera del lugar, por cuenta de la medida del control de aforo que exigen las autoridades.



Unicentro, por su parte, indicó que el almacen Éxito sí tendrá atención las 24 horas, por ser esta una decisión de la cadena a nivel nacional.



En cuanto al centro comercial Chipichape, sus directivas determinaron que tendrán atención desde las 7:00 a.m y explicaron que varias de sus tiendas no modificarán sus horarios y abrirán a las 9:00 a.m.



Para los comerciantes -explicaron- es difícil ampliar los horarios pues esto representa más costos difíciles de solventar en la actualidad. No se descarta, sin embargo, que algunas tiendas cierren a las 10:00 p.m.



Cabe recordar que durante el Día sin IVA las compras deberán hacerse con tarjetas débito o crédito, se pueden adquirir un máximo de tres artículos por producto y se determinaron unos montos máximos de compra por categoría, así:

Vestuario: 712.140 pesos.

Complementos del vestuario (morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas de sol, paraguas, entre otros): 712.140 pesos.

Electrodomésticos: 2.848.560 pesos.

Elementos deportivos: 2.848.560 pesos.

Juguetes y juegos: 356.070 pesos.

Útiles escolares: 178.035 pesos.