Así se alista Cali para las fuertes lluvias que se presentarían en el último trimestre del año

Anticipándose al impacto que podría tener en la ciudad la segunda temporada de lluvias, la Alcaldía declaró la calamidad pública.



Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, en el último trimestre de este año, las precipitaciones aumentarán al menos un 30 %, comparado con lo reportado en años anteriores.



“Eso significa que octubre pasaría de 17 días de lluvias, en promedio, a 23 días. Pero, además, nos han manifestado la posibilidad de que se presenten vientos huracanados que podrían generar daños y poner en peligro la vida de los ciudadanos”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



De ahí la decisión de declarar la calamidad pública que permite que un territorio pueda adelantar contrataciones, acciones y planes de manera rápida y urgente, debido a que la vida y el patrimonio de las personas podría estar en riesgo por diversos factores.



“Esto nos lleva a tener un alistamiento de primer grado de todos los organismos de socorro, de tal forma que tengamos las carpas, alimentos y kits para poder intervenir a futuro en caso de que se presenten damnificados. Además, algunas Secretarías y Departamentos de la Alcaldía desarrollarán acciones puntuales para contribuir a disminuir los riesgos por las lluvias”, explicó Ospina.



Por ejemplo, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, se enfocará en la conservación de los recursos hídricos de la ciudad y el buen estado de los árboles.



“En toda Cali tenemos árboles con riesgo de volcamiento, actualmente hemos identificado cerca de 1600 de estos elementos que necesitan una atención inmediata para que no se caigan y causen algún daño”, comentó la directora del Dagma, Francy Restrepo.



Además, la funcionaria precisó que en la ciudad hay alrededor de 296.000 árboles, de los cuales ya se han atendido 500 que estaban con riesgo de caída, dejando un saldo de 1600 que están en mal estado.



“También seguiremos con el mantenimiento manual a las quebradas que surten nuestros ríos, retirando residuos domésticos, material vegetal y escombros. Es una actividad que se está desarrollando con los recicladores de oficio, exrecicladores de Navarro y la idea es que le podamos dar continuidad a estos convenios”, agregó Restrepo.



Humberto Serna, gerente de Acueducto y Alcantarillado de Emcali, comentó que en lo corrido de este año se han retirado 70.000 toneladas de residuos de los canales y sumideros de Cali y que la idea es aumentar la frecuencia con que se realizan estas labores.



“En promedio, en un año, recolectábamos entre 80.000 y 90.000 toneladas de residuos en los canales y sumideros, ya llevamos 70.000 en 2022, y con esta nueva declaratoria esperamos llegar al menos a 130.000 toneladas a diciembre de 2022”, expuso Serna.



Asimismo el Gerente de Acueducto de Emcali recalcó que se invertirán cerca de $ 9000 millones en labores de alcantarillado en las comunas 1, 18 y 20, para evitar filtraciones que generen afectación en viviendas o hundimientos.



Por otra parte, el secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez, reveló que hay al menos 44 puntos que requieren intervención de infraestructura en Cali, de los cuales 16 corresponden a casos en la comuna 20 y los 28 restantes están en los corregimientos.



“Nosotros tenemos todos estos sitios georreferenciados, por ejemplo, para construir los 16 muros que se necesitan en la comuna 20 requerimos de cerca de $ 3255 millones, según cifras preliminares”, expuso Martínez.



Hasta el momento no están 100 % definidas todas las acciones y el presupuesto que cada una de las Secretarías y Departamentos de la Alcaldía dedicará a las tareas de prevención, por lo que se espera que pronto estas sean estipuladas y que se pueda publicar el decreto final.

Fenómeno de la Niña

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano, indicó que el Ideam informó que hay un 97 % de que el Fenómeno de la Niña siga ocurriendo hasta finales del presente año.



“Debido a eso es que ya estamos en calamidad, ahora lo que queda es la parte de los protocolos y hacer los planes de acción específicos con presupuestos, alcances y limitaciones por parte de cada una de las Secretarías y Departamentos”, dijo Zamorano.



El Funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que colaboren y no arrojen basuras a los ríos, canales de aguas lluvias y alcantarillas.