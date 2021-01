Jhon Edward Montenegro Jimenez

Este lunes, 18 de enero, inicia la rotación del 'pico y placa' para vehículos particulares en Cali.



De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la medida restringe la circulación de vehículos solo entre semana. Así, según el último dígito de la placa:



Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0



Los horarios serán los habituales: de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.



Durante la primera semana, los controles del 'pico y placa' serán pedagógicos. Luego serán de tipo monetario.



Dicha rotación del 'pico y placa' estará vigente hasta el próximo 30 de junio.

Para los taxis



“Los vehículos tipo taxi, en su nivel básico, tendrán una restricción de dos dígitos empezando el próximo lunes 18 de enero con los dígitos 9 y 0, los cuales rotarán permanentemente", explicó William Vallejo, secretario de Movilidad de la ciudad.

El horario para los taxis irá de 6:00 a.m. a 5:00 a.m. del día siguiente.



Vallejo recordó que las motocicletas, los vehículos de servicio especial o de más de 5 toneladas están exentos del 'pico y placa'.



Cabe resaltar que la circulación de motocicletas, entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m. los días jueves, viernes, sábado y domingo, está prohibida, salvo excepciones.



