Así fue el drama de los pasajeros de bus sepultado por deslizamiento de tierra en Risaralda

Un total de 30 horas tomó rescatar los cuerpos de los pasajeros del bus que fueron sepultados por un deslizamiento de tierra, que se produjo el domingo en Pueblo Rico (Risaralda). La tragedia dejó 34 muertos.



De acuerdo con Lina Marín, coordinadora de los Bomberos de Risaralda, las labores de rescate fueron culminadas hacia las 11:40 a.m. de ayer, proceso en el que participaron 81 personas y maquinaria amarilla para atender esta emergencia.



“En total tuvimos un desenlace fatal para 34 personas, entre ellas 8 niños, y hasta el momento hay 9 individuos que están con vida y están siendo atendidos en centros asistenciales”, dijo Marín.



Lea además: Alarma por repunte de casos de Covid-19 en Cali: en un mes el aumento fue del 532 %



De acuerdo con la rescatista, aún las víctimas están siendo identificadas por el personal del CTI, por lo que no se tiene información 100 % concreta de las identidades de las personas que fallecieron.



“Ahora la vía quedó a disposición del Invías, que es la entidad que está coordinando las labores de despejar el corredor vial, porque aún está completamente inhabilitado. Lo que están haciendo es pensando en alternativas para que la comunidad pueda movilizarse, pero es incierto el tiempo que pueda tomar despejar la carretera”, manifestó Marín.



Se debe recordar que, según información preliminar, el deslizamiento sepultó a un vehículo tipo campero que transportaba 6 personas (las cuales salieron ilesas y por sus propios medios) y también al bus de la empresa de transportes Arauca, que salió desde la Terminal de Cali.



“El vehículo salió con 25 pasajeros e iba cubriendo la ruta entre Cali - Quibdó, en realidad no tenemos los datos exactos de las personas que viajaban a bordo del bus, pero tengo entendido que muchas eran personas que estaban en Cali por viaje, trabajo y la mayoría eran residentes del Chocó”, comentó el gerente de la Terminal de Transportes de Cali, Ivanov Russi.



Sin embargo, aunque el bus salió con 25 pasajeros desde la Terminal, se conoció que recogió alrededor de 6 personas más en Cartago, más el conductor y un auxiliar.



Lea también: ¿A punto de parar? Los 'mil y un' problemas que tienen al MÍO en la peor crisis de su historia



No obstante, el saldo de personas muertas y heridas es superior al cupo que llevaba el bus, por lo que se está investigando si hubo más vehículos que resultaron sepultados en el accidente.



“Estamos en una época en donde despachamos más de 3500 vehículos diariamente, por lo que le estamos recomendando a las empresas prudencia al conducir, precaución si transitan por zonas susceptibles y, además, estamos haciendo nosotros revisión de los vehículos para que este sea el primer y único accidente que se reporte en diciembre”, dijo Russi.

Un hecho desgarrador

Manuel Palacios es un hombre proveniente de Chocó, pero que vive en Cali. El pasado domingo se levantó con la noticia de que su hijo falleció en este lamentable suceso.



“Mi hijo se llamaba Andrés Palacios y estaba viajando con su esposa, un hermano de ella y una niña, es decir que perdí a cuatro familiares”, relató.



Según Palacios, él se enteró de la noticia por medio de un familiar e inmediatamente fue a la Terminal a confirmar si su hijo estaba entre las personas que abordaron el bus y, lastimosamente, se lo confirmaron.



“Duele mucho perder un hijo. Apenas me enteré, cogí un transporte para ir al sitio del accidente, pero me dijeron que los cuerpos los van a llevar a la morgue de Pereira, entonces acá estoy esperando a que me entreguen el cuerpo de mi hijo”, dijo.



De acuerdo con información de Palacios, su hijo tenía 28 años y se dirigía a Chocó para asistir a un funeral de una de las abuelas de su esposa.



Le puede interesar: Las preocupantes cifras de la desnutrición infantil en Cali



Por otra parte, también se conoció el caso de la niña Saray Mosquera, quien fue rescatada con vida pero su madre murió.



“Fue muy conmovedor y triste cuando escuchamos las expresiones de dolor y de angustia. Además, estaba aferrada al cuerpo sin vida de su madre, eso genera mucha tristeza”, expuso a los medios el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo.



La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, Ungrd, manifestó que el deslizamiento que probó la tragedia podría ser resultado de “la hipersaturación de suelos por el Fenómeno de La Niña”, la cual ha hecho que las lluvias aumente en lo corrido de este año.



Ante esto, el ministro del Interior y portavoz del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, resaltó que en Pueblo Rico hace presencia la Ungrd, el Invías y el Ministerio de Transporte, evaluando cuáles serán los pasos a seguir.



“Queremos declarar nuestra alerta máxima en todo el territorio por esta ola invernal que ha traído tanto daño material y también en vidas como la que acaba de ocurrir”, reveló Prada.



Además, comentó que el presidente Petro está sorprendido por esta tragedia, por lo que ordenó que se convocara un Puesto de Mando Unificado, PMU.



“Estudiaremos el tema de infraestructura vial y las perturbaciones que estamos teniendo en la movilidad nacional, particularmente que revisemos todo el tema de riesgos de deslizamientos y naturalmente los efectos materiales que ha causado la ola invernal en todo el país. De ayer a hoy estaremos reuniendo toda la información necesaria para poder desarrollar en Bogotá este PMU presidido directamente por el Presidente”, puntualizó Prada.



No hay paso

Tras la tragedia, los directivos de la Terminal de Transportes de Cali informaron que habrá cambios en la venta de los tiquetes.



”Debido a la grave situación no hay despachos entre Cali y el departamento de Chocó”, dijo Ivanov Russi, gerente de la Terminal.

Además, el directivo manifestó que se están dando recomendaciones a los conductores para que manejen con cuidado y que se hará una campaña para reconocer los riesgos en las vías.



”En diciembre esperamos movilizar más de 1.200.000 personas, es decir una cifra mayor a la que se presentaba antes de pandemia. Por ello, nosotros tenemos unos auxiliares operativos que permanentemente hacen revisiones a los buses, sin embargo, como son muchos buses, en ocasiones no dan abasto, por eso requerimos un compromiso serio de las empresas transportadoras para que también hagan revisiones".