Alarma por repunte de casos de Covid-19 en Cali: en un mes el aumento fue del 532 %

En un mes, Cali incrementó sus casos confirmados de Covid-19 en un 532 %, al pasar de 46 reportes en la última semana de octubre a 245 en la semana anterior.



La información fue entregada por la Secretaría de Salud Distrital, que a la par indicó que, desde el inicio de la pandemia, la ciudad acumula un total de 399.253 casos positivos y 8847 fallecidos.

Aun así, el comportamiento epidemiológico no es de gravedad por el momento. “Lo que nos preocupa es el aumento considerable de casos porque cerramos la última semana de noviembre con un incremento de 199, pero actualmente solo reportamos 10 personas en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI)”, aseveró Lucy del Carmen Luna, secretaria de Salud de Cali.



La ocupación en las UCI se ha mantenido baja, en un 1,2 % del total de camas habilitadas en la ciudad, cifras que fueron constatadas por las instituciones de salud.



“Hasta el momento solo tenemos una paciente menor de 50 años y con esquema de vacunación incompleto. Aunque en el tema de covid y enfermedades respiratorias también hay que aclarar que al ser un hospital de alta complejidad, solo nos llegan aquellos casos que están muy críticos. Cuando esto no sucede, las personas son atendidas en sus propias EPS o en instituciones de primer y segundo nivel de complejidad”, manifestaron voceros del Hospital Universitario del Valle, HUV.

En el último mes, la capital del Valle pasó de tener una positividad en los contagios de Covid-19 del 1 % a registrar una del 5,9 %, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

En lo que respecta al panorama en el Valle del Cauca, la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, informó que en la actualidad hay “más de 500 casos de covid confirmados, además 15 personas ingresaron a UCI y dos fallecieron. Estas cifras denotan un crecimiento exponencial en los casos semana a semana, se están incrementando más del doble y eso significa que debemos tener unos cuidados especiales porque, además, tenemos pico de Infección Respiratoria Aguda (IRA)”.

¿Hay que preocuparse?

La variante BQ.1. es la que predomina en este momento en el país. Según los registros más recientes del Instituto Nacional de Salud, INS, esta representa el 34,6 % del total de nuevos contagios de covid.



“Es de anotar que aunque la variante está asociada al aumento de casos, estos suelen ser leves, razón por la cual tanto en UCI como en mortalidad no se ha visto el impacto. Sin embargo, no podemos bajar la guardia y tal como lo solicitó el Ministerio de Salud, la ciudadanía debe estar atenta a cualquier síntoma o sospecha de contagio del coronavirus”, añadió la secretaria de Salud de Cali, Lucy del Carmen Luna.

Adicionalmente, el INS advirtió sobre la presencia de la sub-variante XBB en el país. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud

—OMS— no ha considerado que esta sea de preocupación.



Y los especialistas apuntan hacia la misma idea. Eduardo López, subdirector científico del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, aseguró que el incremento en los contagios ha sido un patrón de comportamiento del virus en muchas regiones del mundo, no solo en Colombia.



“Hasta el momento, la mayoría de casos que están llegando a las instituciones no son graves y eso se debe, en un gran porcentaje, a que las personas están vacunadas. La vacunación nos va a permitir llevar un estilo de vida sano y eso es importante que lo sepan las personas”, señaló López.



Aun así, las autoridades de salud han insistido en la importancia de retomar las estrategias de autocuidado, como el distanciamiento con personas contagiadas, el lavado constante de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados o con aglomeración de personas.

De hecho, el Ministerio de Salud Nacional se encuentra evaluando la posibilidad de retomar la obligatoriedad en el uso de la mascarilla.