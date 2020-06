Pico y placa en Cali desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre

Natalia Moreno Quintero

Desde este miércoles habrá rotación en la medida del pico y placa para los vehículos oficiales y particulares que circulan por las vías de la capital vallecaucana.



Así lo reiteró la Secretaría de Movilidad de Cali, que además indicó que esta medida tendrá vigencia desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre del 2020, entre las 6:00 y las 10:00 a.m. y las 4:00 y las 8:00 p.m.



Los vehículos no podrán movilizarse en los horarios señalados, según la última cifra de su placa, de la siguiente manera:



Lunes: 3 y 4

Martes: 5 y 6

Miércoles: 7 y 8

Jueves: 9 y 0

Viernes: 1 y 2

Cabe resaltar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos. Además, no cobija a las motocicletas ni a los vehículos eléctricos.



En cuanto al pico y placa para vehículos públicos tipo taxi, en su nivel básico, la restricción a la circulación aplica de lunes a domingo entre las 6:00 a.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente, para las matrículas terminadas en tres dígitos diferentes, de la siguiente manera:



Miércoles 1 de julio: 1, 2 y 3

Jueves 2 de julio: 4, 5 y 6

Viernes 3 de julio: 7, 8 y 9

Sábado 4 de julio: 0, 1 y 2

Domingo 5 de julio: 3, 4 y 5

Lunes 6 de julio: 6, 7 y 8

Martes 7 de julio: 9, 0 y 1

Miércoles 8 de julio: 2, 3 y 4

Jueves 9 de julio: 5, 6 y 7

Viernes 10 de julios: 8, 9 y 0



Y así sucesivamente.



En el decreto donde se anuncian estas disposiciones también se indica que se prohíbe la circulación de motocicletas entre las 1:00 y las 5:00 a.m., a excepción de los miembros de seguridad del Estado, agentes de tránsito, organismos de socorro, personal de empresas de vigilancia o seguridad privada, domiciliarios y mensajeros acreditados.