Así avanza la aplicación de la tercera dosis de la vacuna anticovid en Cali y el Valle

Más de 40 adultos mayores de 70 años, quienes viven en el hogar San Joaquín, ubicado en la Comuna 16 de Cali, recibieron la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 este miércoles.



Con una jornada especial realizada en las instalaciones del hogar, los adultos mayores que ya habían completado 6 meses desde la segunda inmunización recibieron el refuerzo del biológico anticovid de Sinovac. Por el momento, las vacunas disponibles para esta etapa en Cali son Sinovac y AstraZeneca.



"Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de estos pacientes y para disminuir el riesgo de infección y de complicaciones asociadas al contagio por covid, es importante que los mayores de 70 años reciban este refuerzo que les permitirá estar protegidos ante la enfermedad", comentó Cristian Herrera, líder de atención ambulatoria de la Red de Salud Suroriente, a Noticias Caracol.

Sobre la vacunación de esta población, la Secretaría de Salud de Cali explicó que la aplicación de este refuerzo seguirá realizándose, por ahora, en los hogares de larga estancia porque esta fue la primera población que tuvo acceso a la vacuna contra el covid-19.



"Hay que dar gracias porque nos tienen en cuenta de primeros. En ningún momento he sentido molestias, si deciden que hay que ponerse otra dosis, yo me la pondría, a mí no me importaría", indicó Alba, de 78 años, una de las adultas que recibió la tercera dosis.



Con relación al suministro de la vacuna de refuerzo en el hogar San Joaquín, desde la Secretaría de Salud indicaron que "continuaremos con los demás hogares geriátricos y después iremos casa a casa vacunando a las personas que no pueden acceder directamente en los centros habilitados".



Tercera dosis en el Valle

Las autoridades de salud departamentales anunciaron este miércoles que el Valle ya cuenta con biológicos para iniciar el suministro de la vacuna de refuerzo.



“Estamos ofreciendo la tercera dosis a personas de más de 70 años que hayan cumplido seis meses después de la segunda dosis, estas personas pueden aplicarse la vacuna que deseen, de las que estén disponibles”, dijo María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del departamento.



De acuerdo con lo explicado por la Secretaria, la tercera dosis también la podrán recibir las personas que hayan tenido cirugías de trasplantes y que cumplan un mes de haber recibido la segunda dosis de la vacuna.



"Las personas que se aplicaron primera y segunda dosis de Pfizer podrán aplicarse la tercera dosis con el biológico del mismo laboratorio o de Moderna. Si la primera y segunda dosis fue de Moderna, podrán aplicarse la vacuna de Pfizer o del mismo laboratorio para la tercera dosis", detalló la Secretaría de Salud.

La tercera dosis de la vacuna contra el covid-19, o dosis de refuerzo, es aplicada en el país solo a las personas de 70 años o más.

Además, explicaron que quienes se inmunizaron con la vacuna AstraZeneca en primera y segunda dosis, podrán recibir la tercera con biológico de cualquiera de los cuatro laboratorios disponibles Janssen, AstraZeneca, Pfizer o Moderna. Lo mismo aplica para quienes recibieron la monodosis de Janssen.



Aquellos ciudadanos que recibieron primera y segunda dosis de Sinovac podrán reforzar el esquema de vacunación con tercera dosis del mismo laboratorio, Pfizer o Moderna.



"Quienes deseen acceder a la tercera dosis y cumplan con los requisitos de edad y tiempo dispuestos por las autoridades de salud podrán presentarse a cualquiera de los lugares de vacunación que hay en Cali o el departamento con su carnet de vacunación", precisó Lesmes.

¿Cuándo se debe aplicar la tercera dosis?

Las autoridades sanitarias del país anunciaron que la población mayor de 70 años deberá cumplir una serie de lineamientos para recibir la tercera dosis sin inconvenientes.



El primero de ellos es que el intervalo entre la segunda y la tercera dosis debe ser superior a 180 días, es decir que, los usuarios deben haber completado su esquema de vacunación hace seis meses.



Otro de los requisitos, por ahora, es que el suministro de esta dosis se realizará con previo agendamiento de las EPS. Por eso, en el caso de que la cita no sea programada, la persona tendrá que hacer la solicitud a su prestador de salud.



Uno de los aspectos importantes es que las autoridades sanitarias aprobaron la combinación de vacunas, por lo cual, el usuario deberá decidir si quiere recibir la dosis de refuerzo de la misma farmacéutica a las anteriores o si prefiere que le apliquen un biológico diferente.



Así entonces, quienes recibieron el esquema completo con las vacunas de Sinovac o AstraZeneca, tendrán la posibilidad de recibir la tercera dosis de los laboratorios Pfizer o Moderna.