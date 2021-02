Arrancaron árbol que comunidad sembró en el Zanjón del Burro 

Natalia Moreno Quintero

Defensores del medio ambiente en Cali denunciaron un acto vandálico en el Zanjón del Burro, donde el pasado viernes las autoridades, algunos concejales, miembros de la comunidad y líderes ambientales sembraron un árbol con el querían ratificar la prohibición de obras de infraestructura en el lugar.



A través de un video compartido en Facebook se aprecia el caracolí, la especie arbórea que había sido sembrada y que encontraron tirada a unos metros del lugar.



"Quitaron los árboles que ayer se sembraron, los caracolí. Como pueden ver, ya no están (...) Mantenemos nuestro compromiso y vigilancia por el Zanjón del Burro", manifiesta una mujer, quien graba el estado actual del lugar.



"Que cosa más horrorosa. Ahí se ve con qué clase de personas estamos tratando", dice a continuación, cuando enfoca el árbol tirado.



El videoclip de poco más de un minuto de duración fue publicado en el grupo 'No a la muerte de los humedales', donde se acompañó la publicación con un mensaje que decía que el video "es una clara muestra de quiénes son los que promueven esta vía, gente que no respeta las instituciones, que quiere imponer su voluntad por encima de cualquiera y con un desprecio brutal por la naturaleza. El caracolí es una especie nativa de nuestro bosque seco tropical, de la que quedan pocos individuos, por lo tanto estos arbolitos había que cuidarlos como un tesoro".

El concejal Flower Rojas también se pronunció frente a este hecho, expresando a través de su cuenta de Twitter que rechaza los "actos vandálicos de quienes arrancaron los árboles que plantamos hace apenas dos días en el Zanjón del Burro por constructores inescrupulosos. Exijo vigilancia permanente de Policía de la comuna 22".



De acuerdo con la comunidad, este ecosistema se está viendo amenazado principalmente por la construcción de una vía.