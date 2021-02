Apretón de paz: El Mulato y Ricardo Cabezas se disculpan por polémicos audios amenazantes

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Luis Eduardo Hernández conocido como el ‘El Mulato’, Ricardo Cabezas ‘El Negrito del Swing’ y Carlos Sinisterra, firmaron un pacto de reconciliación tras el conflicto que se generó entre ellos y que fue conocido por varios audios difundidos en las redes sociales.



El encuentro se llevó a cabo este miércoles en la plazoleta El Samán del Centro Cultural de Cali, allí los reconocidos gestores culturales del gremio de la salsa en Cali, ofrecieron excusas por las amenazas y malos tratos que tuvieron entre sí.



Aunque se trata de conversaciones personales realizadas a través de WhatsApp, apartes de las mismas fueron filtradas en varios chats relacionados con el mundo de la Salsa en Cali, y posteriormente difundidas abiertamente en redes sociales como Twitter y Facebook.



Puede leer: Ahora, amenazas: otro escándalo sacude al mundo de la salsa en Cali

"Con vos le voy a dar una lección a esta ciudad como nunca se le va a olvidar", sostiene 'El Mulato' en uno de los audios conocidos.



Mientras que, en otro diálogo, Cabezas responde: "vos me podés mandar a matar a mí, pero a los dos días vos también te morís".



Uno de los artistas que recibió una enorme ola de criticas fue 'El Mulato', quien ya había ofrecido excusas públicas a través de videos compartidos en sus redes sociales.



En el acto de este miércoles, Luis Eduardo Hernández indicó que "todo acto tiene su consecuencia y aquí estoy pidiéndole disculpas a la ciudadanía, a mis colegas y a toda la gente que cree en El Mulato".



Por su parte, Ricardo Cabezas, reconocido bailarín y gestor cultural, indicó que esta situación le dejó una gran lección, como el no dejarse llevar por las emociones.



"Esto me dejó la enseñanza que uno debe saber controlar sus emociones y antes de ir hablando por las redes, también que uno debe perdonar y que lo perdonen porque ambos cometimos errores y esto lo único que trae perjuicio es a la salsa", comentó.



Los reconocidos bailarines se dieron la mano como acto de paz y se comprometieron a trabajar por el gremio, las escuelas de baile que representan y a superar las diferencias por medio del diálogo constructivo.



Entre tanto, Danis Rentería, secretario de Paz y Cultura Ciudadana, quien fue garante, junto a Dawrin Lenis, secretario de Cultura, manifestó que la reconciliación de dos grandes gestores culturales era importante para la ciudad.



"Hoy nuestra ciudad sigue haciendo historia en el camino de la paz y la reconciliación por medio de estos dos grandes gestores de nuestra ciudad, quienes fueron noticia por unas diferencias, pero que tuvieron el valor humano y la humildad de dialogar y hacer este proceso de reconciliación", apuntó.



En esa línea se situó Diana Ledesma, subsecretaria de Artes, Creación y Promoción Cultural; quien señaló que "este acto es también una invitación a que identifiquemos y reconozcamos el papel que tienen nuestros gestores y cultures, el valor que tienen en la transformación de la ciudad y de resignificar nuestras identidades culturales".

Cabe resaltar que como garantes del pacto también estuvieron el subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural, Leonardo Medina, bailarines y gestores culturales.