'El Mulato' reconoce incumplimiento de medidas y se disculpa por escandalosos audios

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Luis Eduardo Hernández ‘El Mulato’, bailarín, coreógrafo y empresario caleño, publicó en las últimas horas dos videos en sus redes oficiales donde se refiere a los recientes escándalos locales en los que está involucrado.



En primer lugar, el escándalo por la fiesta realizada sin medidas de bioseguridad en las instalaciones de El Mulato Cabaret, así como sobre los audios donde se le escucha enfrentándose verbalmente con otro reconocido bailarín de la ciudad, Ricardo Cabezas, directivo del gremio Asonalsalsa.



En un video de 15 minutos, publicado este lunes, en el canal de YouTube El Mulato y su Swing Latino, el empresario habla del suceso ocurrido el viernes 19 de febrero cuando se inauguró su nuevo emprendimiento conocido como 'El pedazo: la terraza del Mulato', y donde la mayoría de asistentes, entre ellos funcionarios públicos y artistas locales, no respetaron las medidas de bioseguridad, lo cual se pudo apreciar en diferentes imágenes que se publicaron de la inauguración.

“Pedirle disculpas a la ciudadanía, no pensamos que eso iba a pasar, somos responsables de cualquier acto que pueda pasar allí, ojalá que las personas que vinieron ese día a acompañarnos, pudieran hacer el favor de aislarse los 14 días, si a alguna de estas personas les llega a pasar algo, nosotros tenemos el registro de quiénes vinieron, vamos a estar pendientes por si pasa algo, a ver qué se puede hacer. Aunque estamos seguros que esto no va a pasar”, expresa El Mulato en una parte del video, aludiendo a la posibilidad de que algún asistente a la inauguración resulte contagiado de Covid-19.



En el mismo video, el coreógrafo también se refiere a la situación económica que está viviendo debido a la pandemia, “en medio de este sufrimiento, de este abandono nacional y político, donde en casi un año pude sostener solo a mi familia, a mis empleados, a mis bailarines. Me mandan a que me reinvente, me volví restaurante y logramos salir adelante, también el público nos apoyó. Cerraron y pusieron horarios de todas las formas y a todo me acogí”.



Sin embargo, luego expresa que, “si hay algo por lo cual yo me siento muy orgulloso, es porque en mi vida artística, y en todo lo que tiene que ver con la cultura, óigase bien, no tengo rabo de paja. Yo no le debo favores políticos a nadie”.



La inauguración y la falta de medidas de bioseguridad que se presentaron, fue calificada por el alcalde del distrito, Jorge Iván Ospina, como, “completamente por fuera de la legalidad, de la responsabilidad”, debido a este escándalo Alexander Zuluaga, uno de los funcionarios públicos que asistieron a la celebración, presentó el lunes su renuncia a la gerencia de Corfecali, que fue aceptada por el alcalde Ospina. Este martes también se conoció que Argemiro Cortés asumió como gerente encargado de esta dependencia.

Amenazas

​

Por otro lado, El Mulato también es el protagonista de un enfrentamiento verbal con el bailarín Ricardo Cabezas, directivo del gremio Asonalsalsa, según se pudo conocer por unos audios que se compartieron en redes sociales y en los cuales se escuchan a ambas personas insultándose, incluso hablando de amenazas de muerte.



En la tarde de este martes, en su cuenta de Facebook, El Mulato se refirió específicamente a los audios, “me da mucha pena que esto se haya filtrado y que la gente haya escuchado estas cantidades de cosas. Realmente se descompone uno, soy humano, esto le pasa a cualquiera cuando le tocan a uno una fibra muy importante. Entonces, pedirle las disculpas a todos ustedes, yo ya se las pedí a mi familia, porque los que más están sufriendo esta problemática es mi familia. Reitero las disculpas a toda la gente que cree en mí, que tiene buenos pensamientos sobre mí, discúlpenme, realmente me salí de casillas, el barrio siempre está en uno y sobre todo cuando se trata de asuntos como estos, pero sin lugar a dudas no era motivo para hacer tanto alboroto”.



En este video expresó nuevamente disculpas, “a toda la gente por lo que sucedió en la inauguración de mi nuevo emprendimiento, estamos revisando todos los detalles para cumplir las recomendaciones que nos hicieron en la visita de la Alcaldía, y por estar al día para cuando podamos abrir de nuevo”.



Precisamente, el lunes funcionarios de la Secretaría de Seguridad visitaron El Mulato Cabaret y suspendieron el sitio por 10 días a causa de la celebración sin medidas de bioseguridad, además se le impuso al establecimiento una multa de 966.000 pesos.