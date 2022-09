Ante paro de Unimetro, cuestionan si el MÍO podrá atender demanda del día sin carro

Varios concejales de Cali volvieron a expresar su temor de que el sistema de transporte masivo no tenga la capacidad para responder a una mayor demanda durante el día sin carro y sin moto, el cual se realizará este jueves 22 de septiembre en la ciudad.



Uno de ellos el cabildante Juan Martín Bravo, quien expresó en el recinto del Concejo que algunos conductores del MÍO, de la empresa Unimetro, anunciaron un cese de actividades precisamente para este jueves.



"Es decir que este operador no trabajará al 100 %. El día sin carro es importante en términos ambientales, pero la Administración no da garantías para que la gente se pueda mover de manera eficiente", comentó el concejal Bravo.



Al respecto, el concejal Bravo recordó también que Unimetro pasa por una situación muy compleja, "hace días no tenían pólizas para operar, hay huelgas porque no les pagan a los operadores, la nómina cuesta $200 millones y no tiene cómo pagar".



Unimetro tiene 164 buses, pero solo 54 cuentan con certificación para operar. De estos, solo circulan al día entre 10 y 20 porque no cuentan con conductores y no trabajan porque no les pagan. De hecho, el aporte que esta empresa hará, en número de vehículos, al día sin carro será mínimo. Los vehículos adicionales los pondrían otros operadores como Git Masivo y Blanco y Negro.



De igual manera, la concejal Ana Erazo manifestó que "a mí me parece muy interesante poder planear un día sin carro, por supuesto que sí, es más que necesario, pero me preocupa las alternativas reales de movilidad".



Además, la concejal Erazo aseguró que mientras Metrocali anuncia que se dispondrá de una flota de 690 vehículos más 40 carros de reserva para este jueves, no se informa de la situación que vive el operador Unimetro.



A su vez, el concejal Roberto Rodríguez le pidió al Secretario de Educación que se suspendan las clases durante este jueves, esto teniendo en cuenta que no todos los niños se movilizan en transporte escolar y que podrían tener problemas para llegar a las escuelas y colegios.



Cabe recordar que el día sin carro y sin moto se llevará a cabo este jueves entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Hay 26 excepciones, entre ellas, el transporte público.