Año del paro se conmemora hoy en Cali con actividades culturales

Pese a que no habrá marchas en Cali para conmemorar el año del paro nacional hoy 28 de abril, sí se realizarán encuentros en algunos puntos de la ciudad: el primero tendrá lugar en Puero Rellena a las 9:00 a.m., luego otra en la caseta comunal del barrio República de Israel a las 10:00 a.m. y una serie de actividades artísticas en el Coliseo María Isabel Urrutia, a las 4:00 p.m.



“Toda la información que ha rodado por las cadenas de Whatsapp a propósito de supuestas marchas no es cierta. Solo se realizarán concentraciones en esos puntos de la ciudad”, aseguró Michelle Obando, del movimiento ‘Nuestra Causa’.



Según la líder cívica, “lo que se manifiesta desde diferentes equipos que hicieron parte del paro es que estamos en un tiempo de coyuntura electoral y se quieren evitar inconvenientes, represalias o mensajes que tergiversen el mensaje de la movilización ciudadana”.



Por su parte los integrantes de Iniciativas de Paz del Oeste mencionaron que “los jóvenes manifiestan una postura muy distinta a la que tenían hace un año, va a ser un día de conmemoración, no hay plantón o marcha programada en el Oeste, se van a encontrar en Puerto Rellena, tendrán actos simbólicos, espacios de diálogos entre diferentes actores, incluso con la Policía y Esmad; en la tarde tendrán olla comunitaria y actos culturales”. Reiteraron que no hay intención de bloquear las vías.

Metrocali informó que el servicio del MÍO no tendrá afectaciones en sus rutas. Y para el 1 de mayo, Día del Trabajo, se suspendió el partido de América con Alianza Petrolera.

Por otro lado, Carlos Soler, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, envió este miércoles un "parte de tranquilidad" a la ciudadanía sobre los rumores que hay sobre posibles movilizaciones ciudadanas este jueves, cuando se cumple un año del estallido social del 2021.



Soler indicó que ya se instaló un Puesto de Mando Unificado, que controlará todo lo que suceda en la ciudad durante la jornada, garantizando la seguridad de los caleños.



"El parte es de tranquilidad. Sabemos que están programadas actividades lúdicas, académicas y de reconciliación, pero cero bloqueos", indicó.



El secretario de Seguridad, además, remarcó que, en caso de presentarse, la protesta pacífica "está garantizada". "Solo si hay delitos se van a activar los dispositivos.