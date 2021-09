'Amor y Amistad': tres negocios cerrados en una jornada de relativa calma en Cali

Como positivo fue calificado el balance de los controles de bioseguridad por covid-19 durante el fin de semana de Amor y Amistad en Cali, pese a la gran afluencia de personas en algunos sectores gastronómicos y de bares.



La Carrera 66 con Autopista, El Peñón, el Parque del Perro, Granada, ciertos puntos del oriente y la Calle 44 Norte fueron algunos de los escenarios recorridos por más de 1500 miembros de la Policía Metropolitana y cerca de 60 funcionarios de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control.



El jefe de este despacho, Jimmy Dranguet, contó que se presentaron tres cierres de establecimientos en el centro y oriente de Cali por no cumplir con los protocolos requeridos que buscan reducir el riesgo de un cuarto pico de la pandemia.



“En el centro de Cali encontramos una discoteca que tenía una afluencia de más 1000 personas, pese a que su capacidad máxima era de 600 por ser un edificio que cuenta con cuatro pisos y estar en muy ventilado. Los asistentes no usaban tapabocas y estaban muy aglomerados, por lo que tuvimos que iniciar un proceso de suspensión de la actividad. Es un hecho que ocurrió a la 1:00 de la madrugada de hoy (domingo)”, anotó Dranguet.



A esto se suma que en el barrio Ciudad Córdoba, al oriente de Cali, había dos estancos que promovían la ocupación del espacio público por más de 400 ciudadanos que estaban consumiendo licor. De acuerdo con el Subsecretario, luego de intervenir con el diálogo, las autoridades se vieron obligadas a que hubiese presencia del Esmad para desalojar el sector, pero sin haber enfrentamientos.



“Por los bares y discotecas de la Carrera 66 también encontramos una afluencia masiva, pero como hay mucha oferta, la carga de personas se distribuyó, muy similar a otros sectores en donde estuvimos. El balance es positivo en la medida en la que hubo reactivación”, señaló el funcionario.

Los operativos se realizaron en distintos puntos de la ciudad, como Granada, la Carrera 66 con Autopista, El Peñón, el Parque del Perro, ciertos puntos del oriente y la Calle 44N. Policía Metropolitana de Cali

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, capítulo Valle, destacó que hubo un 100 % de ocupación de las mesas en casi todos los restaurantes de la ciudad. También hubo un rendimiento positivo en el Km. 18, en donde no cursó el ‘pico y placa’ durante este fin de semana pasado.



El Subsecretario agregó que desde que el tercer pico empezó a ceder para dar paso a la reactivación, “hemos tenido más responsabilidad de los empresarios, quienes buscan evitar a toda costa una cuarta ola, porque saben las consecuencias económicas de esta situación , pero hemos visto ciudadanos con falta de responsabilidad. Vamos a a hacer actividades pedagógicas en parques y centros comerciales para mejorar el autocuidado”.



Durante la jornada también hubo visitas de funcionarios de la Secretaría de Salud a los sectores gastronómicos más importantes.



La jefe de la Secretaría de Salud, Miyerlandi Torres, señaló que “no solo es clave que los empleados de los establecimientos se vacunen por ellos, sino también para proteger a los clientes y compañeros de trabajo. Si bien no se ha demostrado que el biológico elimina la transmisión, sino la carga viral, esto es clave para disminuir la letalidad y remisión de pacientes graves a UCI”.



De acuerdo al reporte conocido al cierre de esta edición, entre el viernes y sábado un total de 7425 caleños habían ido a aplicarse la vacuna anticovid, tanto la primera como segunda dosis. Hay que recordar que semanas antes el ritmo diario oscilaba en torno a las 15.000 dosis, cuando no había escasez de vacunas.



Sin embargo, la ciudad espera la llegada de más biológicos para fortalecer las jornadas de vacunación en los barrios o las visitas nocturnas en los lugares concurridos, dado que el Ministerio de Salud anunció recientemente que el país tendrá una disponibilidad de 12 millones de vacunas en los próximos días.

En términos de reactivación, el balance fue positivo, en especial para el sector gastronómico de la ciudad. Secretaría de Seguridad

¿Cómo le fue a Cali en movilidad?

Según los operativos realizados entre el sábado y la madrugada del domingo, hubo un total de 64 comparendos y siete inmovilizaciones de vehículos, según informó la Secretaría de Movilidad de Cali.



Los controles se concentraron en la Avenida 6 Norte con Calle 17, la Loma de la Cruz, Menga y algunas zonas del oriente.



De 26 pruebas de alcoholemia, solo una resultó positiva, de acuerdo a datos oficiales.

Con corte a la madrugada del domingo, se registraron 122 siniestros viales, con 44 lesionados. En esta ocasión no se presentaron muertes en las vías, al contrario de las fiestas del año pasado.