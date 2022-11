Alumbrado navideño de Cali costará $ 14.500 millones en este 2022

Desde el próximo 7 de diciembre, los caleños y visitantes podrán disfrutar del alumbrado navideño que en esta oportunidad, llevará el lema de ‘Cali, Luz y Alegría’.



El colibrí fue elegido como el ave insignia de este espectáculo de luces y colores, que a través de figuras en gran volumen y shows tecnológicos, exaltarán la biodiversidad de la región.



“Estamos muy cerca de prender nuestro alumbrado navideño ‘Cali, Luz y Alegría’, que va a ser interactivo con la comunidad ya que en él vamos a tener bicicletas con dínamos en las que las personas se van a poder subir y prender las luces. Además, volveremos a iluminar nuestro bello y emblemático río Cali, que estará adornado con decoración alusiva a la temática de este evento”, contó Diego Fernando Cortés, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp.



El alumbrado, que estará disponible desde el 7 de diciembre e irá hasta el 7 de enero de 2023, será instalado en 32 sectores de la ciudad, distribuidos en 6 zonas geográficas: centro, norte, sur, oeste, oriente y ladera. Sobre el Bulevar del Río, en la zona centro, se tendrá el montaje principal del evento.



“En nuestra renovada Plaza de Cayzedo vamos a tener una decoración muy amplia y un ‘mapping’ que se proyectará sobre la fachada de la catedral de San Pedro”, detalló el funcionario.



Este año la inversión será de $14.500 millones, monto que incluye su diseño, construcción, montaje, mantenimiento, desmontaje, shows tecnológicos, logística e interventoría, informó la Alcaldía.



Además, los asistentes que compartan sus fotografías por redes sociales con el numeral #CaliLuzyAlegría, podrán participar por premios especiales, lo cuales entregará la Alcaldía a las tres mejores fotos en cada categoría (profesional, aficionado e infantil).