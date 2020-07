Alistan 70 camas más de UCI en Cali previendo pico de la pandemia

Erika Mantilla

Aumentar la capacidad instalada en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no solo en Cali sino en todo el país ha sido una carrera contrarreloj. Esta labor se hace cada vez más apremiante, teniendo en cuenta que a nivel nacional, en promedio, se están notificando entre 1000 y 4000 casos positivos de Covid-19 cada día; mientras que en la capital del Valle cada jornada se reportan entre 100 y 300 nuevas infecciones.



De a poco se va llegando al pico de contagios que, según cálculos de la Secretaría de Salud del Valle, podría registrarse a partir del 15 de julio. Ese momento será definitivo para contar con la capacidad de Unidades de Cuidados Intensivos necesarias para atender a los pacientes más críticos y evitar que haya una alta mortalidad, pues se espera que en este segundo semestre se alcancen los 17.000 casos.



Actualmente, el Valle del Cauca tiene 903 camas de UCI habilitadas, 475 destinadas para la atención de casos de Covid y las 428 restantes están destinadas a otras morbilidades. A la fecha, según los registros de la Secretaría de Salud Departamental, de las 475 camas habilitadas en el departamento para Covid-19, 201 están ocupadas por pacientes confirmados de la enfermedad y otras 135 camas están ocupadas por casos probables, es decir que el 71 % de esta infraestructura exclusiva para contagiados está siendo usada.

Lea además: Ocupación de UCI por pacientes con covid-19 en Cali subió al 51 % durante el fin de semana

Entre tanto, en Cali las autoridades de Salud han emitido una alerta por la alta ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos durante los últimos días. De hecho, durante el pasado fin de semana en Cali se pasó de reportar 247 personas en UCI a 276 personas sospechosas o confirmadas con Covid-19, lo que significa que el 51 % de las camas dedicadas exclusivamente para la atención de esta enfermedad se encuentran ocupadas pero, en total, el 84 % de las UCI están copadas en la ciudad.



Por esta razón, el alcalde Jorge Iván Ospina hizo un llamado a la comunidad a extremar las medidas de bioseguridad y autocuidado, en aras de prevenir el incremento en los contagios y, de paso, quitarle presión a la red de salud y evitar un posible colapso en la atención hospitalaria.



“Es imprescindible que la comunidad conozca que hoy, más que nunca, debe lavarse frecuentemente las manos, debe utilizar permanentemente el tapabocas, debe estar adelantando el aislamiento. Si no tiene nada que hacer en la calle, no salga. Y si se encuentra trabajando, mantenga un distanciamiento con sus compañeros para evitar el contagio. No se trata de tener mayor cantidad de ventiladores en las Unidades de Cuidados Intensivos, se trata de evitar que los pacientes lleguen a las UCI y para eso es fundamental esas acciones de orden pedagógico en una nueva normalidad”, afirmó el Mandatario.

Esperando equipos para más UCI



En Cali se trazó la meta de alcanzar la instalación de 1175 camas de UCI para hacerle frente al pico de contagios de la enfermedad. Sin embargo, para alcanzar esta cifra se necesita de un elemento fundamental: los ventiladores mecánicos, que sirven para garantizar la respiración asistida de los pacientes que entran a una Unidad de Cuidados Intensivos.



De estos equipos solo han llegado al Valle 40 por parte del Gobierno Nacional. De ellos, 30 fueron entregados en Buenaventura y 10 en Cali.

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, señaló que a medida que se requieran e incremente el número de casos de Covid-19 se abrirán más camas de UCI.



“De las 700 camas que esperamos tener, ya hemos abierto 110 y tenemos la posibilidad de abrir rápidamente 20 más en la clínica Valle del Lili, 50 más en el departamento e iremos subiendo a medida que se necesiten. No podríamos abrir 700 camas al tiempo porque las íbamos a tener desocupadas y el núcleo cesante es muy alto, porque tener 20 camas desocupadas en UCI vale $600 millones y no tenemos el recurso humano suficiente para esperar pacientes que no van a llegar”, aseguró Lesmes, quien señaló que están pendientes por activarse UCI’s en Tuluá, Cartago y Palmira.



En Cali se espera la llegada de 600 ventiladores en las próximas semanas, según indicó la secretaría de Salud, Miyerlandi Torres.



“Serían 300 ventiladores del Departamento y, aproximadamente, 300 ventiladores del Ministerio de Salud; nos han informado que el lunes o martes (ayer) llegarían 50 ventiladores del Ministerio, llegando a una capacidad instalada esperada de alrededor de 1175 camas de UCI para la ciudad”, dijo Torres.



Sin embargo, al cierre de esta edición los equipos no habían sido recibidos por la Secretaría de Salud Municipal.



De acuerdo con el gerente para la Atención Integral de la Pandemia, Luis Guillermo Plata, desde el inicio de la emergencia se han importado 372 ventiladores, provenientes de Estados Unidos, Corea y China. Esta semana arribarán al país 950 de estos equipos.



“Se tiene que hacer un análisis de cómo se distribuirán; esto depende de cómo se comporta la pandemia y la necesidad de ventiladores. Si hoy yo tuviera nuevos ventiladores a disposición probablemente los mandaba para Barranquilla, porque vemos que en este instante hay más urgencia en Barranquilla que en Cali o en otros lugares, eso depende de cómo se den los picos y el crecimiento de la enfermedad”, señaló Plata.



El Ministerio de Salud adquirió 2767 ventiladores mecánicos, pero solo ha entregado 410 a nivel nacional. Se estima que este mes lleguen 1558, en agosto, 687; en septiembre, 60; y en octubre, 52.

Lea además: Ocupación de UCI por pacientes con covid-19 en Cali subió al 51 % durante el fin de semana

Ventiladores vs. Invima



Tras la emergencia por Covid, en el país se han desarrollado iniciativas para crear ventiladores y agilizar su uso en las UCI. Sin embargo, el Invima aún no da el visto bueno para su implementación.



Al respecto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó que los equipos aún se están validando para determinar si es viable su uso en la atención de pacientes.