Alertan por cobros ilegales para inscribir ciudadanos en la plataforma Mi Vacuna

Natalia Moreno Quintero

Ante la denuncia de varios ciudadanos que alertaron sobre la presencia a las afueras del Hospital Primitivo Iglesias de personas que cobran la suma de $40.000 para inscribir a los ciudadanos en la plataforma Mi Vacuna, la Red de Salud Centro de Cali recordó que este procedimiento es gratuito y cualquier cobro debe ser denunciado ante las autoridades.



"Aclaramos a la ciudadanía que desde la Red de Salud del Centro E.S.E. nos acogemos a los lineamientos del Gobierno Nacional y que este procedimiento no tiene ningún costo", subrayó la entidad a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.



"Se recomienda que ante cualquier ofrecimiento de este tipo, realizar las denuncias respectivas y verificar esta información en cualquiera de nuestras IPS", se lee en el texto.



Cabe recordar que la Red de Salud Centro presta servicios de salud a las comunas 8, 9, 10, 11 y 12 en Cali. Actualmente adelanta la vacunación contra covid-19 de los mayores de 80 años en 20 hogares de larga estancia.

El portal Mi Vacuna, que se puede consultar en este enlace, actualmente solo permite conocer la etapa de priorización del personal de salud de primera línea de atención del covid-19 y de los mayores de 80 años.



Los datos de los ciudadanos que se visualizan en esta plataforma han sido cargados por las diferentes EPS que hay en el país, sin embargo, a través de la opción 'Me Postulo' los ciudadanos que consideran que pertenecen a la Etapa 1 de la Fase 1 del Plan Nacional de Vacunación -donde están el personal de la salud de la primera línea y los mayores de 80 años- pueden ingresar sus datos para ser tenidos en cuenta en esta priorización. Este proceso no tiene ningún costo.



Tenga en cuenta que quienes no tienen acceso a un dispositivo electrónico para entrar a la página web de Mi Vacuna pueden comunicarse con su IPS, su EPS, a la línea 192 o al teléfono 4865555 opción 1 de la Secretaría de Salud de Cali para recibir más información sobre el proceso de vacunación y obtener asistencia.