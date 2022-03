Alerta en Cali por hurtos en cajeros electrónicos; esté atento a estas situaciones

Las autoridades de Cali se encuentran en alerta, luego de que evidenciaron en redes sociales algunos casos en los que ciudadanos, al intentar retirar dinero en efectivo de cajeros electrónicos, no les fue entregado pero sí descontado de sus cuentas.



Según la Policía, esto se debe a que delincuentes instalan un dispositivo que impide la salida del dinero normalmente, una práctica bastante conocida, pero que aún sigue cobrando víctimas.



“Esta modalidad de robo consiste en que el ladrón ubica una plaqueta metálica negra, justo en la salida del dispensador de billetes del cajero automático, la cual tiene en la parte posterior un poderoso pegamento. El usuario ejecuta su operación de retiro sin percatarse de ese elemento, el cajero efectivamente entrega el dinero, pero este no sale, por lo que el ciudadano decide retirarse creyendo que falló el dispositivo. En ese instante es cuando el delincuente ingresa para retirar la lámina y despegar los billetes”, explicó el patrullero Carlos Alberto Correa, integrante de la reacción bancaria de la fuerza disponible de la Policía.

En un video que se viralizó en Twitter, y que tiene una duración de aproximadamente 2 minutos, se observa un primer caso en el que unidades de la Policía Metropolitana de Cali, con una navaja, retiran una tapa que obstaculizaba la salida del dinero en uno de los cajeros automáticos de la ciudad.



Al retirarla, el uniformado se percata de que los $370.000 que minutos antes había retirado un ciudadano se encontraban allí.



En otro caso se evidencia la forma en la que el patrullero Jarry Mañosca acude al llamado de un ciudadano, quien le comunica que presenta problemas con un cajero electrónico ubicado en el barrio Alameda. Esta máquina ya presentaba varios reportes de intento de hurto bajo la misma modalidad, y esta vez no fue la excepción, pues cuando el uniformado llega al lugar y desprende la lámina, logra ver que se eencontraban retenidos $750.000.

Lea además: Alcaldía relanza el polémico proyecto Cali Inteligente, ¿cuáles son los cambios?

De acuerdo con la Policía, en la ciudad los cajeros más afectados son los que se encuentran en las vías principales. Sectores como el barrio Alameda y las avenidas Segunda y Tercera Norte, además de los puntos de retiro de dinero que no se encuentran dentro de centros comerciales y no poseen seguridad privada, son los que más preocupan a las autoridades, pues es allí donde las personas se encuentran más expuestas a los delincuentes.



Las cifras más recientes de la Policía señalan que en el año 2020, en Colombia, se contabilizaron 2315 robos a estos lugares de retiro de dinero.



Aunque la modalidad de hurto de lámina con pegante genera preocupación, “la que más se presenta es el cambiazo de tarjeta y el hurto con escopolamina. En esta última los delincuentes conducen a la víctima a los cajeros aprovechando los efectos alucinógenos que causan en las personas, todo con el fin de hurtarle el dinero de sus cuentas bancarias”, aseguró el mayor Óscar Andrés Bernal, jefe del Área de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía Metropolitana de Cali.



Según el patrullero Correa, otra de las modalidades que más ocurre en la capital del Valle del Cauca tiene que ver con el uso de bandas magnéticas que son utilizadas por los delincuentes para robar información de manera electrónica de las tarjetas. Con este sistema hurtan datos financieros como códigos de seguridad.



La Policía aclaró que, si se presenta un problema mientras se está en el cajero electrónico, es importante no moverse del lugar y comunicarse inmediatamente con el cuadrante de Policía a la Línea 123 o al teléfono celular 311 7343315.



Al llamar a estas líneas de atención, los uniformados reportarán a la entidad bancaria y posteriormente se contactará con las unidades especiales de la Sijín en delitos contra el hurto, pues ellos son el personal idóneo para hacerle seguimiento a estos casos y se dirigirán a ayudar a quien esté en problemas.



El mayor Cardenas contó que la Policía ha dispuesto un grupo especializado que está articulado con Policía Judicial, la Asobancaria y los frentes de seguridad financieros para las reacciones bancarias inmediatas, con el fin de informar a la ciudadanía algunas medidas de precaución para evitar ser víctimas de hurto por medio de modalidades como lámina con pegante, paquete chileno, cambiazo de tarjeta o el mismo fleteo.

Recomendaciones

Para evitar caer en este tipo de modalidades de hurto, la Policía habló con El País y dio algunos consejos a la hora de hacer uso de los cajeros automáticos:



.Antes de utilizar un cajero electrónico, verifique físicamente su estado: no debe tener ningún objeto que obstruya la cámara, la tapa por donde sale el dinero debe estar bien ajustada y sin ningún elemento adicional. Además, las teclas se deben encontrar en perfecto funcionamiento.



-Ante la existencia de problemas con su tarjeta, absténgase de recibir ayuda de extraños. Trate de comunicarse con alguien de confianza o tome contacto con los funcionarios de la entidad bancaria.



-Nunca digite su clave en presencia de personas desconocidas, procure tapar el teclado cuando la escriba y no acepte ayuda de terceros.

Después de realizar la transacción, verifique que la pantalla del cajero regrese al menú de bienvenida, de lo contrario sospeche.



-Tenga presente que lo ideal, en caso de que usted descubra que un cajero ha sido modificado por los delincuentes, es salir con precaución del lugar y, posteriormente, alertar a las autoridades, pues es muy posible que los criminales estén en las cuadras aledañas.