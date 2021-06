Cali alcanzaría inmunidad de rebaño antes de finalizar el año

Valentina Rosero Moreno

Tras cinco meses de haber iniciado el proceso de vacunación contra el Covid-19, la capital del Valle ya supera el millón de dosis aplicadas a sus habitantes, es decir, que el 29 % de los caleños (652.786 personas) ya han recibido al menos una dosis de algún biológico, pero tan solo el 16 % (363.154 personas) ya tiene la inmunidad al haber completado el esquema con las dos dosis.



Aunque estas cifras de vacunación son alentadoras porque significa que el proceso de inmunización avanza de forma adecuada y que incluso si continúa con este ritmo o si se acelera, antes de finalizar este año se alcanzaría esa inmunidad de rebaño que para Cali significaría que 1.585.324 personas reciban la vacuna anticovid, sin embargo todo depende de la disponibilidad de biológicos y la adherencia hacia los mismos de los ciudadanos.



Al respecto, la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, resaltó: “vamos muy bien con las metas que nos hemos trazado de vacunación, si continuamos con este ritmo, tendríamos 93 días para lograr inmunidad de rebaño, es decir, el 70 % de la población inmunizada -con las dos dosis-”.



No obstante, aclaró que “cada vez que nos quedamos sin biológico o que se disminuye la velocidad de vacunación vamos alargando el tiempo. Es importante mantener el rendimiento de vacunas, y sobre todo convencer a las personas que no quieren recibirla”.



Asimismo, la jefe de cartera de Salud destacó que lo más importante, hasta la fecha, en este proceso de vacunación en la ciudad ha sido el impacto en la disminución en la mortalidad en los adultos mayores de 80 años, “sin vacunación se hubiera tenido tres veces más muertes en adultos mayores de lo que tenemos hoy. Así también estamos viendo poco a poco que disminuye la mortalidad en la población de 60 a 70 años; hemos logrado un impacto importante en derivación a UCI y en mortalidad”, enfatizó.

Además, Torres señaló que entre los retos que se tienen en los próximos meses es continuar e incluso incrementar la velocidad de vacunación, actualmente se están aplicando en promedio 25 mil vacunas por día, “quisiéramos tener mucho más ritmo, lo ideal sería aplicar 30 mil vacunas día, pero eso también depende de la gente que acude, cuando se abre una población todos salen a vacunar y paulatinamente disminuye la población objetivo y asimismo disminuye la productividad; vamos a solicitar que nos permitan vacunar de 40 a 45 años; y el reto mayor es llegar a esas poblaciones que no creen en la vacuna”, anotó la funcionaria.



En esto coincide el epidemiólogo y estadístico Rodolfo Herrera, quien aseveró: “preocupa que la población adulta mayor, especialmente, no está atendiendo el llamado a la vacunación; persisten los mitos, las creencias falsas”.



De hecho, según la Secretaría de Salud, el 5% de los mayores de 80 están sin vacunarse y de los mayores de 60, el 20 % no han recibido el antídoto.



Entretanto, el especialista Herrera, apuntó que con el ritmo de vacunación actual y con el ingreso al proceso de inoculación por parte de las empresas privadas “que va a ayudar a una población de menor edad a vacunarse, podremos alcanzar las metas de inmunización antes de diciembre para Cali, podría ser entre septiembre y octubre”, prevé.

​No obstante, mencionó que “con la introducción de nuevas variantes del virus, que influyen en mayor contagio hacia la población, esas metas que se tenía para alcanzar la inmunidad de rebaño que es el 70 %, hoy está siendo reevaluada y se dice que con estas variantes del virus deberíamos tener una cobertura del 80 % o quizás del 85 % de vacunación”.



Por ende, el epidemiólogo considera que el 29 % de los caleños vacunados hasta la fecha “no es suficiente para volver a realizar las actividades normales como veníamos haciendo”, por lo que afirma: “se deberían tomar otras medidas; los gobernantes deben buscar un punto de equilibrio sin relajar las medidas de bioseguridad y sin afectar mucho la economía”.



En este sentido, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, manifestó que con el panorama de la pandemia “se tiene la necesidad de tomar medidas que restrinjan la velocidad, que obliguen la medidas de bioseguridad”.



Incluso, anotó: “estamos lejos de tener la inmunidad que se requiere para tener una vida normal y se tiene una gravedad en la prestación de servicio de salud que amerita que el Estado nos acompañe con algunas medidas de restricciones de la movilidad”, señaló.

A la espera de más vacunas

De acuerdo con la Secretaría de Salud Municipal, son pocas las vacunas para primeras dosis las que quedan “tenemos muy poca de Pfizer y las 27 mil dosis que llegaron de Janssen”.



Con estos últimos biológicos “vamos a tratar de priorizar unos grupos especiales como habitantes de calle, vendedores ambulantes, trabajadores independientes que no quieren vacunarse o que es difícil captarlos”, dijo la secretaria Miyerlandi Torres, quien precisó “Vamos esperar que hoy (ayer) o mañana (hoy) lleguen más”.



Esto, teniendo en cuenta que este martes llegaron al país 540.540 nuevas dosis de Pfizer, y mañana se espera el arribo de 539.370 dosis adicionales de dicha farmacéutica.

Estrategias

Este martes se llevó a cabo la 3ra Cumbre Metropolitana de Alcaldes, en la cual se socializó el panorama de covid en los distintos municipios como Cali, Jamundí, Palmira, Dagua, Yumbo, con la intención de tomar medidas que reduzcan las cifras de contagio que se tienen.



De acuerdo con las autoridades por el momento no se contemplan medidas restrictivas, pero sí estrategias para incrementar la vacunación, también llevar la actividad gastronómica y de rumba a espacio público para tener menos circulación de aire contaminado y pedir que se cumpla los aforos.

La secretaria Miyerlandi Torres, agregó: “Hay una queja generalizada por falta de pago de las EPS alrededor de las actividades de covid, la cartera está alrededor de $10 mil millones que les deben a las ESE”.

Inmunización en gestantes

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció la expedición del Decreto 710 que permite al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) modificar la Autorización de Uso de Emergencia (ASUE), para así permitir el uso de vacunas Covid-19 en mujeres gestantes.



Decisión que fue aplaudida por médicos y especialistas ya que afirman que según estudios la inmunización contra el covid para esta población no tiene riesgo.