Alcaldía y Arquidiócesis responden por alarmas en comedores comunitarios de Cali

Tras las alarmas encendidas por la Contraloría de Cali, ante supuestas inconsistencias en los comedores comunitarios por la conservación de los alimentos, la ausencia en el control de raciones y sumas cobradas a quienes se benefician, la Secretaría de Bienestar Social y la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali salieron al ruedo a dar su versión.



Según la Comisión Arquidiocesana Vida, Justicia y Paz, todas las gestoras y gestores de los comedores comunitarios del programa ´Corazón Contento´ se encuentran capacitados en Buenas Prácticas de Manufactura, BPM.



“Estas capacitaciones se realizan de acuerdo con los lineamientos estipulados en la ley. El programa contiene entre sus aspectos, las prácticas higiénicas y medidas de protección, requisitos higiénicos sanitarios de preparación de alimentos, aseguramiento y control de la calidad e inocuidad, saneamiento básico y ambiental y almacenamiento de las materias primas”, informó la Comisión Arquidiocesana Vida, Justicia y Paz, operador de varios de estos comedores.



Por su parte, María Fernanda Penilla, secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía, manifestó que a la fecha no conocen ningún informe oficial sobre las visitas de la Contraloría Municipal a estos espacios.



“Cuando se instalan los comedores comunitarios, se instruyen a los gestores en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del comedor, con buenas prácticas y se les entrega una cartilla donde se da conocer estos procedimientos y las causales de cierre”, dijo.



La funcionaria agregó que el Contralor habló de alimentos descompuestos, de malas prácticas, de una cuota excesiva de los alimentos que debería ser gratuito, lo cual no es cierto.



“Tendría que decir que procederemos cuando conozcamos el documento oficial para hacer las visitas de verificación y ojalá nos acompañe el Contralor y si corresponde cerrar los comedores donde se presenten estas inconsistencias”, aseveró.



Concluyó diciendo que las necesidades de hambre en Cali son muy grandes y que la cuota de alimentación en estos comedores no es gratuita, "hay una cuota de corresponsabilidad del beneficiario, está estipulado en el contrato y en la filosofía del proyecto. Igual si llega una persona sin dinero se le debe dar su alimentación”.



Según la Arquidiócesis de Cali en la ciudad hay 1675 gestoras y gestores capacitados y certificados en Buenas Prácticas de Manejo de Alimentos. Asimismo se han realizado 918 visitas a comedores de acompañamiento y seguimiento de la minuta patrón y el ciclo de menú.