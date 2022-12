¿Comedores comunitarios de Cali funcionarán los doce meses en 2023? Responde la secretaria de Bienestar Social

Mantener en operación más de 700 comedores comunitarios es uno de los logros que la Secretaria de Bienestar Social de Cali, María Fernanda Penilla, destaca del año 2022.



Estos comedores son manejados por mujeres de los diferentes barrios de la ciudad, en los cuales se atiende a más de 85 mil personas al día.

De acuerdo con Penilla, cuando empezó su labor como Secretaria de Bienestar Social en 2021, habían 522 comedores comunitarios que beneficiaban a 49 mil personas, cifra que se ha aumentado.



“Este año logramos, por primera vez, atender de manera ininterrumpida a poblaciones como la primera infancia, las víctimas desplazadas del conflicto armado, las mujeres en riesgo de feminicidio y los adultos mayores”, comentó Penilla.



Ahora la Secretaría de Bienestar busca que el programa de comedores no tenga interrupciones, por eso cursa en el Concejo de la ciudad el proyecto de vigencias futuras por $8217 millones para contratar la operación desde el próximo mes de enero.



¿Cómo funcionan los comedores comunitarios de la ciudad?

​

La Alcaldía destina cada año unos recursos para los comedores. En primer lugar, se abre una convocatoria pública para escoger un operador, esa convocatoria siempre se la ha ganado la Arquidiócesis de Cali, lo que quiere decir que es nuestro operador. Los comedores funcionan con recursos de la Alcaldía y un tanto de la Arquidiócesis. La proporción es más o menos de 80% y 20%, respectivamente.



Lea además: Soat con el 50 % de descuento se podrá comprar desde hoy; así operará el decreto



¿Quienes realizan las labores de los comedores?

​

Los comedores son operados por gestores y gestoras comunitarios que regalan su tiempo, su espacio y su casa para cocinarles a las personas de su sector. Esa operación la hace la Arquidiócesis, a través de sus distribuidores y proveedores que reparten cada 10 días los insumos necesarios para que los gestores cocinen los alimentos.



Nosotros le entregamos a cada comedor una minuta de lo que debe preparar durante los próximos 10 días y los recursos como el pollo, la carne, los granos, las verduras, las frutas y todo lo que se requiere para cumplir con la minuta. De igual forma operan los 762 comedores que hay en toda la ciudad.



La guía varía cada 10 días y obedece a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que indica qué debe consumir un ser humano para vivir en condiciones saludables.



¿Cuánto dinero se invierte anualmente?

​

Depende, porque anualmente no hay recursos para que los comedores funcionen los 12 meses del año. Si pudiéramos tener dinero para que los comedores funcionen todos los meses, nos costaría entre $55 mil y $65 mil millones. Por ejemplo, este año empezamos desde abril hasta la fecha actual con una inversión de más o menos $45 mil millones, mientras que el año pasado fueron casi $39 mil millones. Esperamos que para el 2023 trabajemos de manera ininterrumpida, a partir de enero.



¿Cómo están ubicados los comedores?

​

Los comedores están ubicados solamente en zonas vulnerables, no se va a encontrar comedores en la comuna 22, por ejemplo. Asimismo, la gran mayoría de los restaurantes comunitarios están concentrados en el oriente de la ciudad y la ladera al existir en estos lugares más personas vulnerables.



Lea también: Obras del puente de Juanchito continúan tras la llegada de materiales



¿Cada cuánto se hacen visitas para supervisar el estado de los lugares?



Hay un equipo multidisciplinario de la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Bienestar Social y la Arquidiócesis de Cali que todos los días realizan visitas a los comedores y son acompañados por un equipo psicosocial y nutricionistas que le brindan apoyo a las personas, porque alrededor de los comedores no solo se dan alimentos, sino que también hacemos ofertas de servicios, apoyamos huertas comunitarias, a emprendimientos de gestores y una cantidad de acciones que se generan a partir del comedor que no solamente tienen que ver con el existencialismo de la comida.



¿Cuál es la meta propuesta para el siguiente año?

​

Como ya mencioné, la meta es poder funcionar los 12 meses del año de manera ininterrumpida, para eso a presentamos el proyecto de acuerdo de vigencias futuras al Concejo que nos permita hacer el contrato desde ahora 2022 y así poder arrancar desde los primeros días de enero con los recursos necesarios para los comedores comunitarios. Esta acción sería algo histórico, el objetivo es lograr tener la cobertura total porque el hambre no para.



Pero $8200 millones, que están solicitando al Concejo, no cubren el programa de comedores todo el año...

​

Estoy pidiendo vigencias futuras para cubrir hasta el mes de febrero o marzo, es decir, los primeros meses del año. De ahí ya se hace un proceso nuevo de presupuesto para cubrir los otros meses con alrededor de $40 mil millones. También se pidieron vigencias para programas de protección de niños y adolescentes y así poder tener albergues.