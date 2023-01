Alcaldía, contra el reloj en el 2023 para salvar al MÍO y ejecutar otros proyectos pendientes

El último año de Jorge Iván Ospina como alcalde de Cali no solo trae consigo el compromiso de la finalización de algunas obras y proyectos, como los cinco parques de la ciudad, sino que también develará el futuro del sistema masivo de transporte.



Algunos líderes de opinión de la capital vallecaucana han acordado, justamente, poner al MÍO en el primer lugar de preocupaciones para los primeros meses de este año.



Julio César Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas (Cienfi) de la Universidad Icesi, consideró al respecto que el reto principal de la Administración es hacer sostenible el sistema. “La situación actual no se puede mantener y se requieren soluciones de largo plazo”, manifestó.

Según el académico, es importante tener una gran reforma de la financiación del MÍO que tenga claras las fuentes de los ingresos, además de asegurar que pueda prestar el servicio sin todo el cúmulo de dificultades que presenta hoy.



“Para esto se requiere de gran imaginación y de compromiso político, tanto a nivel local como nacional. Lastimosamente, el tiempo se está acabando para el masivo y para la Administración. En un año de elecciones locales será complicado encontrar los acuerdos necesarios”, afirmó Alonso.



Pero la discusión no se limita allí. Para María Isabel Ulloa, directora de Propacífico, “no solo debemos encontrar nuevos recursos para el sistema, sino también solucionar problemas como la piratería y todas las otras tareas que tiene que hacer la Secretaría de Movilidad para el uso exclusivo de los carriles del MÍO. También en lo concerniente al orden y la sincronización con el transporte colectivo”.



Otros líderes sostuvieron que no se trata únicamente de salvar el sistema, sino de que este sea la base para la operación del futuro Tren de Cercanías. Luis Fernando Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, aseveró que, si no hay sostenibilidad desde el sistema de transporte masivo, es altamente probable que el Tren fracase en la conexión eficiente de pasajeros entre Cali y sus municipios vecinos. “La movilidad de los caleños es una urgencia y necesitamos recuperar la cobertura del MÍO, así como motivar su uso y, sobre todo, desincentivar el paralelismo que viene destruyendo este gran patrimonio de los caleños”, dijo.

Actualmente cursa en el Concejo de la ciudad un proyecto que le generaría $ 1.3 billones al MÍO para la compra de nueva flota y la sostenibilidad del sistema, además de otros recursos.

El directivo también resaltó el impulso al empleo como otro asunto que genera gran expectativa de cara al fin de esta Administración, sostuvo que deben ejecutarse políticas activas que permitan mantener los niveles actuales de ocupación y que busquen reducir las cifras de informalidad.



“Hay que ocuparse, especialmente, de las brechas con la población juvenil. Es una buena oportunidad para que la Administración no desconozca la apuesta que Cali lleva consolidando durante tantos años en el sector de BPO’s y tecnología, como grandes fuentes empleadoras de nuestros jóvenes. Es el momento de hacerlo juntos y en el sector privado hace rato estamos listos para unir esfuerzos y generar escala en estas acciones junto al gobierno local y nacional”, aseguró Luis Fernando Pérez.



A su turno, Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle (Ciev), agregó en materia económica que debe ser protegido el tejido empresarial de la región para que no se agrave la situación social de las familias y sus consumos.



Esto teniendo en cuenta que “todo parece indicar que continuaremos en un contexto de incertidumbre. La diferencia entre las regiones del país estará en cómo lograr suavizar la desaceleración de la economía”.



El director del Ciev también dejó claro que la Alcaldía tendrá en sus últimos doce meses “el desafío” de empujar los proyectos movilizadores que se trazó como meta en el Plan de Desarrollo, garantizando el mayor porcentaje de cumplimiento posible de este. Asimismo, “es importante afrontar el componente de seguridad de forma integral, para mejorar el clima de convivencia y estabilidad de la ciudad”.

Cabe resaltar que, si bien el 2022 cerró con la menor cantidad de homicidios en la ciudad de los últimos 35 años (982 casos), aún persiste en muchos ciudadanos una importante sensación de inseguridad, sobre todo por delitos como el hurto, el cual creció más de 20 % en 2022. De igual manera, según la encuesta de Cali Cómo Vamos, el 80 % de los habitantes de la capital del Valle se sienten inseguros.



Al respecto, María Isabel Ulloa, directora de Propacífico, explicó que la importancia de este asunto también radica en que la inseguridad, con todos sus actos delictivos derivados, afecta el pleno desarrollo de la ciudad, por lo cual es necesario trabajar de la mano con el Gobierno Nacional para mejorar las condiciones actuales.



El nuevo presidente del Concejo Distrital para este año, Carlos Hernán Rodríguez, añadió que el reto de la Alcaldía en materia de seguridad será construir una política pública transversal con la cultura, la educación y el deporte, política en la que se incluya la prevención del delito a través de programas sociales, pero sin dejar de lado las acciones coercitivas en los barrios que han dado fruto en los últimos meses.

Hasta el mes de junio del 2022, la Administración había invertido más de

$ 7.7 billones en la ejecución de sus metas del Plan de Desarrollo, de acuerdo con datos de la Unidad de Acción Vallecaucana (UAV).

De igual manera, el concejal dejó entrever otras preocupaciones que estarán en la mira de la Corporación para este año: “Será muy importante ampliar la cobertura de estudiantes en el programa Todas y Todos a Estudiar; aumentar los beneficiarios de los comedores comunitarios y demás estrategias que tengan alto impacto en las necesidades básicas de la población, que actualmente están insatisfechas en algunas zonas. También hay otros retos adicionales, como finalizar la liquidación de Emsirva, seguir ejecutando la renovación urbana de Ciudad Paraíso y convertir en realidad el centro de acopio campesino para el área rural”.



Si el alcalde Ospina logra superar varios de estos desafíos y entregar algunos de los parques que ha promovido, pese al rechazo de una parte de la comunidad, es posible que su imagen negativa mejore hacia el tramo final de su mandato.

Educación: otro reto

Para los líderes, la educación también será primordial: ”Hay que seguir trabajando con el Gobierno Nacional en una solución definitiva a toda esta infraestructura educativa que está a medio hacer y que debe tener una solución pronta por el bien de esos niños”, dijo María Isabel Ulloa.



Por esa misma línea, el presidente de la CCC, Luis Fernando Pérez, indicó que “doy por sentado que el principal reto de la Administración debe ser que Cali mejore en la calidad de su sistema educativo en primera infancia, preescolar, básica y media para poder garantizar las oportunidades a nuestros jóvenes y el desarrollo humano en la ciudad”.

Hacer más con menos: la tarea para las secretarías

La Alcaldía tiene 15 secretarías, 9 departamentos administrativos y 4 unidades administrativas especiales, todas ellas tendrán la difícil tarea de operar durante el 2023 con un presupuesto total de funcionamiento de $ 911.671 millones.



De los poco más de $ 4.6 billones que inicialmente tiene la ciudad para esta vigencia, una parte irá para empezar a pagar la deuda que se tiene con la banca hasta el 2030 ($ 225.179 millones en 2023) y el monto restante de $3.36 billones son recursos de inversión, es decir que ya están destinados para proyectos específicos.



Daniel López, de la Unidad de Acción Vallecaucana, aseguró que “hay grandes debilidades en la ejecución del presupuesto de la ciudad para atender las necesidades de las personas, y esto pasa en casi todas las secretarías. Esto debe corregirse porque está retrasando el desarrollo de la ciudad y no se trata solo del Plan 2020-2023”.



Asimismo, organismos como Infraestructura, Vivienda, Desarrollo Económico, Planeación, Datic y Dagma tendrán que revertir el bajo cumplimiento de sus metas, pues no alcanzan el 50 % y algunas incluso están por debajo del 30 %.



Contrario a esto, se destacan gestiones durante el 2022 como la de Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión del Riesgo, al frente de la ola invernal; la de Stefania Doglioni con los más de dos millones de turistas que llegaron a Cali, y con altibajos el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, pues aunque bajaron los homicidios en 2022, la ciudad reclama por mayor seguridad.