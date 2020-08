Álvaro Uribe: Alcalde de Cali autoriza movilizaciones relacionadas con el Senador, pese a pandemia

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Las movilizaciones a favor y en contra de la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, fueron autorizadas por la Administración Municipal, pese a la pandemia.



Así lo anunció el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien dijo que aunque la ciudad se encuentra en cuarentena, el derecho a la protesta es constitucional.



"Me han solicitado permiso organizaciones políticas para movilizarse a favor o en contra del #CasoUribe, he explicado que aunque nos encontramos en cuarentena el derecho a la protesta es Constitucional y por tanto lo tendrán. Deben mantener normas de bioseguridad y distancia", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



Ospina también indicó que no se permitirá que ambos bandos marchen en el mismo lugar y el mismo horario para evitar confrontaciones.

"Necesitamos unos marchantes consientes que estamos en pandemia, su derecho constitucional no podría ser cómplice de un foco infeccioso".



Hasta el momento se tienen programadas dos movilizaciones en la ciudad, una será las 5:00 p.m. de este miércoles, donde habrá un plantón en la plazoleta de San Francisco apoyando la decisión de la Corte.



Por otro lado, el viernes 7 de agosto a las 4:00 p.m. grupos que apoyan al expresidente Uribe. realizarán una caravana desde el Parque de las Banderas hacia Chipichape.

Cabe recordar que de acuerdo al más reciente informe de la Secretaría de Salud del Valle, en Cali se han registrado 21.375 casos positivos de covid-19 y 771 muertes desde el inicio de la pandemia.