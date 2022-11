Alarma por aumento de casos de Covid: ¿Cómo están las cifras en el Valle?

En Colombia están circulando nuevas variantes de Covid-19, siendo una de ellas altamente transmisible y la que ha provocado que los casos de esta enfermedad presenten un aumento considerable en las últimas semanas.



De acuerdo con la información del Ministerio de Salud, se pasó de tener alrededor de 700 casos semanales de covid en el país a reportar en los últimos siete días un total de 2112 contagios.



El Ministerio dijo que este aumento de casos no ha representado un incremento de muertes y hospitalizaciones, no obstante enfatizó en que se debe estar alerta.



“Aunque las muertes no han crecido considerablemente, lo primero que debemos tener en cuenta es que la pandemia de Covid-19 no se ha terminado, debemos ser conscientes de que el virus aún causa enfermedad y fallecimientos”, dijo el subdirector de Enfermedades Transmisibles del Ministerio, William Alberto Robles Fonnegra.



De hecho, en la última semana se presentaron 14 muertes a causa del virus, por lo que el Ministerio de Salud instó a la población a vacunarse, pues informó que hay suficientes biológicos en las diferentes ciudades.



“Aún hay grupos vulnerables que no han completado sus esquemas o no los han iniciado, se debe recordar que la vacunación protege de la enfermedad severa y muerte, por ello es necesario que las personas completen se vacunen”, comentó Robles.



Tras validar su seguimiento epidemiológico, el Instituto Nacional de Salud, INS, reveló que hay nuevos linajes de la variante ómicron que empezaron a circular en el país. Entre ellos, el que más ha llamado la atención es el genoma BQ.1.x, conocido internacionalmente como ‘perro del infierno’.



Según reportó la entidad a través de un comunicado, en el país “siguen circulando distintas variantes de ómicron, principalmente BA.5.x (30.8%) y BA.4.x (15.4%), pero éstas vienen siendo desplazadas por linajes de ómicron BQ.1.x (34.6%)”. Lo que significa que “perro del infierno” ha ido tomando fuerza con el pasar de los días.



Teniendo esto en cuenta, el Valle del Cauca es actualmente el segundo territorio en el país que más casos positivos representa semanalmente, en gran parte por esta nueva variante, según la Secretaría de Salud del departamento.



“Venimos hace cuatro semanas duplicando los casos. En el último reporte tuvimos más de 300 casos, cuando la semana pasada no teníamos sino 181 y la anterior a esa 40 reportes”, recalcó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.



Además, la Secretaria reveló que en el departamento hay 11 personas que actualmente están en UCI a causa del virus.



Ante este panorama, el epidemiólogo Rayan El Barkachi explicó que se debe tener en cuenta que estamos en temporada de lluvias y las infecciones respiratorias generalmente aumentan y, como el coronavirus es un virus respiratorio, no es raro que las lluvias hayan influido en el incremento de reportes.



“Pero también se debe tener en cuenta que, aunque estén subiendo los casos, es poco probable que vuelva a tener la magnitud de tiempos pasados en los que las muertes y hospitalizaciones predominaban”.



Por ello, el especialista recomendó a la población a continuar con los cuidados como el lavado de manos, uso de tapabocas en sitios congestionados, aislamiento en caso de tener síntomas y la inmunización contra el virus.