Acoso sexual en los colegios, un drama que se agudiza en Cali

Las denuncias de acoso en colegios de Cali continúan creciendo con el paso de los días. En esta ocasión, las acusaciones señalan a un docente de la institución Luz Haydee Guerrero Molina, ubicada en el oriente de Cali.



La personera de este centro educativo, del barrio Los Robles, fue la primera en dar a conocer las insinuaciones que, presuntamente, un docente de informática le habría hecho.



La situación se complejizó cuando, en medio de una asamblea entre estudiantes, se realizaron más denuncias sobre los halagos e intentos de caricias que el profesor habría tenido con los jóvenes. Al menos doce alumnas alzaron su voz y contaron que les ocurría lo mismo.



“El profesor siempre hace comentarios ante las estudiantes. Si te ve un labial dice: ‘¡uy! te queda muy rico’, ‘te ves muy hermosa’ y siempre tiene el vicio de estar acariciándole el pelo a las estudiantes, el brazo, y a algunas les ha pedido el número”, contó la personera del colegio.



Según la joven, esta situación se presenta desde hace años y en una ocasión el mismo profesor, incluso, la encerró en un salón y la acosó.



“Me pidió que lo acompañe a un salón a llevar un teclado y otras cosas; entramos al salón, que estaba vacío y completamente apagado. Dejó las cosas en la mesa y cuando yo iba a salir, me cerró la puerta, me cogió del brazo y me dijo que le diera un beso. Yo me quité, abrí la puerta, estaba muy asustada, y bajé corriendo las escaleras”, relató.



En lo corrido del 2022, la Secretaría de Educación de Cali tiene registradas 43 denuncias de acoso a estudiantes.

Sobre esta y las otras denuncias de acoso en instituciones educativas de Cali, el secretario de Educación, José Darwin Lenis, explicó que el seguimiento es el mismo.



“El protocolo se activa a partir de una denuncia que activa un directivo docente. Si es un caso de acoso confirmado, va a la Secretaría de Salud e ICBF. Nosotros, en ese caso, remitimos a Fiscalía y Procuraduría”, dijo Lenis.



De igual manera, el Secretario pidió que se comprenda que las investigaciones son un proceso que no se puede tomar a la ligera.