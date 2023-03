Accidente entre un taxi y otro vehículo dejó cinco personas lesionadas en la Vía al Mar

En la noche de este jueves 2 de marzo se presentó un grave accidente de tránsito en la Vía al Mar, al oeste de Cali, entre un carro particular y un taxi. El siniestro dejó cinco personas lesionadas. Hasta el momento no se reportan fallecidos.



La Secretaría de Movilidad de Cali informó que el siniestro vial ocurrió en el Kilómetro 11 de la vía Cali-Loboguerrero, cuando los dos vehículos colisionaron.



Le puede interesar: ¡Hasta en taxis! Denuncian piques ilegales fuera de control en vía de Candelaria



Como resultado de este choque resultaron heridos los conductores de ambos automóviles, así como un pasajero que se transportaba en el vehículo de servicio público y dos personas más que viajaban en el carro particular.



Según versiones extraoficiales, el choque se habría dado debido a piques ilegales en el sector. Sin embargo, desde la Secretaría de Movilidad indicaron que esta hipótesis está por confirmarse y agentes de tránsito investigan lo sucedido.



Cabe resaltar, que la Policía de Cali junto a la Secretaría de Movilidad han insistido en generar estrategias para prevenir este tipo de conductas de ciudadanos irresponsables que ponen en riesgo la vida de ellos y de otras personas.



Lea además: El revuelo que generó propuesta de Ospina de regularizar los piques en Cali



Se han reportado piques ilegales en zonas apartadas de la ciudad como el mismo sector de la Vía al Mar y la Avenida Circunvalar y en zonas rurales de otros municipios aledaños como Candelaria.



Según las autoridades, en estas actividades ilegales hay gente que participa en carros particulares, en motos y hasta en taxis.



En la noche del pasado jueves, se presentó un accidente de tránsito entre un vehículo particular y un taxi en el Km 11 en la Vía al Mar, que dejó 5 personas lesionadas. Al parecer el siniestro vial se habría dado debido a piques ilegales en el sector.



🎥 Tomado de redes sociales pic.twitter.com/VE7i8VsIhg — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 3, 2023