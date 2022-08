Abandono, inseguridad y basuras: ¿Por qué no arranca la renovación de San Pascual?

El plan de transformación del centro de Cali ha tenido algunos avances en el sector de El Calvario, donde se construye la primera torre de apartamentos del proyecto habitacional Paraíso Central, pero no sucede lo mismo con la zona de San Pascual.



En este sector, que mantendrá la vocación comercial que lo caracteriza, se construirán tres proyectos de vivienda en altura de, por lo menos, 5000 apartamentos.



Sin embargo, a la fecha hay pocos avances y se continúa en la etapa de compra de predios, lo que genera malestar e incertidumbre entre los comerciantes que siguen en el barrio, y que deben convivir con lotes abandonados llenos de basura, la inseguridad y otras problemáticas.



Pero, ¿por qué la renovación de San Pascual, que inició en el 2017, no avanza a mejor ritmo? Yecid Cruz, gerente de la Empresa Municipal de Renovación Urbana, Emru, indicó que actualmente el proyecto carece de los recursos económicos necesarios.



Se necesita comprar los predios de diez manzanas, ubicadas entre las carreras 12 y 15 y las calles 12 y 15, para hacer realidad todo el plan parcial. No obstante, lo cierto es que el fideicomiso ‘Derivado Plan Parcial San Pascual’ debe más de $ 6000 millones a, por lo menos, 33 comerciantes que ya entregaron los terrenos.

Le puede interesar: ¿El Covid ya no asusta? Cerca de 100.000 vacunas estarían por perderse en el Valle



Uno de ellos, que se declara afectado por esta situación, a pesar de tener firmada una documentación en la que se le indica que sí había los recursos necesarios para comprar su propiedad, es el comerciante Víctor Mario Franco.



Luego de tener varios locales en la calle 13 con carrera 13, dice que se encuentra actualmente en una situación económica y laboral crítica. “Desde hace casi tres años estoy esperando que me paguen lo acordado. Este incumplimiento me ha perjudicado tanto a nivel de mi salud como en mi historial crediticio. Dejé de percibir los ingresos que me permitían responder a los compromisos con los bancos y, al no tener ese dinero, ha sido imposible ponerme al día. Ahora, estoy en bancarrota", aseguró el comerciante.



Como Franco, está también Pedro Cerón, quien en el año 2019 entregó las escrituras de su propiedad al Fideicomiso San Pascual con la promesa de que, a más tardar en el mes de octubre de 2021, recibiría el dinero por su propiedad. Pero, hasta ahora, no se le ha “girado ni un solo peso”.



De acuerdo con el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Pascual, Fernando Pérez, el proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso ha afectado no solo a quienes se les ha incumplido con su promesa de compra, sino también a por lo menos 60 comerciantes que están en el sector y que no saben cuál será el futuro de sus negocios.



Jaime Hernán Cruz, por ejemplo, aseguró que en su caso no ha recibido oferta de compra por su establecimiento comercial, ubicado en la calle 15 con carrera 12. Sin embargo, con las demoliciones inconclusas que se han hecho, se ha generado un basurero que afecta la salud física y mental de las personas del sector. Asimismo, “por la gran afluencia de indigentes en el barrio, a los clientes les da miedo llegar a los negocios”, agregó.



Lea también: Así fue el balance de gestión presentado por la Contraloría del Valle



Por su parte, el comerciante Andrés Felipe Warner comentó que hay muchas afectaciones ambientales que se han ocasionado a la comunidad en general, también un aumento en la inseguridad, sumado a los temores que trae la falta de ejecución que hoy en día presenta el proyecto.



Igualmente, aseguró que es un error que la Emru sea la entidad encargada de contratar los avalúos de los predios en los que se ejecutarán los planes parciales, porque, desde su perspectiva, “esto lleva a que se dé una depreciación sistemática de todas las propiedades”.



Frente a todas estas inquietudes, Yecid Cruz, gerente de la Empresa Municipal de Renovación Urbana, aseguró que hoy se realizará un comité de seguimiento y control al fideicomiso encargado de este proyecto para conocer, de manera oficial, información sobre una posible fuente de financiación.



Con ello, la entidad esperaría dar respuesta a los comerciantes de San Pascual. Además, “es importante aclarar que el fideicomiso no está evadiendo la deuda; es más, reconocen los intereses y las negociaciones con cada uno de los propietarios”, aseguró.



El 8 de septiembre se prevé un cabildo abierto para analizar las realidades e impactos del proyecto Ciudad Paraíso, especialmente en San Pascual.



Lea también: Cali, llena de huecos: crece la inconformidad por el mal estado de las vías

Datos claves

- El plan parcial San Pascual es uno de los 4 proyectos que incluye la renovación del centro de Cali, en el marco de la megaobra Ciudad Paraíso.



- Ciudad Paraíso prevé una transformación absoluta entre las carreras 10 y 15 y las calles 12 y 15 (Ver gráfico). Para ello, se necesitan

$ 1.7 billones, recursos que se obtendrían del sector público (30 %) y el sector privado (70 %).



- Desde lo público se han invertido más de $ 40.000 millones para la compra de los predios donde se construirá una nueva estación del MÍO y el búnker de la Fiscalía. El sector privado ha aportado más del 5 % para el proyecto El Calvario.



- En el barrio San Pascual se planea la intervención de 11 hectáreas para construir viviendas, comercios y servicios. Se harían dos parques de 16.000 m2 de espacio público.