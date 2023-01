A paso lento avanza renovación de licencias de conducción de los caleños

Las personas cuya licencia de conducción cuente con una fecha de vencimiento entre el 1 y el 31 de enero de 2022, tienen plazo para renovarla hasta el 20 de junio. Sin embargo, en la capital vallecaucana son pocos los caleños que han realizado dicho proceso.



“En Cali estábamos esperando una demanda de renovación de 270 mil licencias aproximadamente y hasta el momento, de ese grupo de personas, no se ha renovado ni un 10%”, confirmó Jaime Cárdenas, director del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, Cdav. Eso quiere decir que alrededor de 220 mil licencias, de conductores de la ciudad, están en espera de la renovación, trámite para lo que quedan solo 6 meses, la demanda podría ser de 35 mil personas al mes.



Esta situación se vive en todo el país, por lo que el Gobierno Nacional determinó la medida de pico y cédula para la renovación de licencias de conducción vencidas en enero del año pasado, esta iniciativa surgió como una estrategia para poder controlar la demanda de más de 4 millones 200 mil personas que están bajo estas condiciones en el país. De hecho, la normativa también aplica para pases de conducción sin anotación y/o indeterminadas en vencimiento.



Precisamente, desde noviembre de 2022 inició el pico y cédula para los conductores que deben cambiar este documento. Bajo esta premisa, las cédulas terminadas en 1 y 2 renovaron sus licencias durante los meses de noviembre y diciembre del año anterior. Y este año, las finalizadas en 3, 4 y 5 lo harán durante enero y febrero; en 6 y 7, durante marzo y abril; en 8 y 9, en mayo; y en 0 tendrán hasta la fecha límite, 20 de junio.



William Vallejo, secretario de Movilidad Distrital, en un comunicado oficial, invitó a que todos aquellos ciudadanos que tienen sus licencias de conducción bajo estas condiciones, no esperen hasta último minuto para realizar la renovación de este importante documento.



Por otro lado, el director del Cdav anotó que la estrategia del pico y cédula que anunció el Gobierno es una recomendación, no necesariamente se tiene que llevar a cabo en estas fechas. “Las personas pueden renovar su pase de conducción en cualquier momento”, afirmó.



Actualmente, el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle cuenta con una producción de 500 licencias diarias en todas sus sedes, pues dispone de una capacidad instalada del 70 % que puede aumentar a medida que la demanda lo requiera.



La Flora, Salomia, Centro Comercial Carrera, Centro Comercial Aventura Plaza y los Cámbulos son los puntos de atención donde las personas pueden realizar el trámite de sus licencias de conducción.



“Cualquier información adicional que requieran pueden encontrarla en las páginas y redes sociales de la secretaria de Movilidad y del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle”, anotó el secretario de Movilidad Distrital en un comunicado oficial.

Dudas y recomendaciones

Según Cárdenas, la comunidad ha demostrado confusión sobre a qué personas cobija la ley impuesta por el Ministerio de Transporte. “Hemos venido promoviendo la comunicación con la ciudadanía para que les quede claro y entiendan lo que se trata el tema de la renovación. De hecho, las licencias que no se vencieron en enero del 2022 no están dentro de esta normativa”, afirmó.



Argemiro Ramírez es uno de los ciudadanos que se preguntó si tenía que renovar su licencia de conducción, la cual tiene fecha de vencimiento para este año. “Cuando me comuniqué vía telefónica me informaron que podía tramitarla de manera inmediata, porque en mi caso no aplicaba el plazo establecido en la ley”, señaló.



De hecho, portar la licencia de conducción vencida expone al conductor a multas e inmovilización del vehículo, según el Código de Tránsito, la sanción corresponde a $266.667 aproximadamente.



“Además, el hecho está en tener una responsabilidad cuando se conduce en una vía pública sin licencia vigente, pues no se conoce si tienen las condiciones físicas para manejar adecuadamente”, argumentó Cárdenas.



Según el director del Cdav, se ha detectado situaciones ilegales en los procesos de renovación, es importante que los usuarios tengan en cuenta que cuando la licencia se radica en una ciudad debe de ser originaria de dicho sitio. “Algunos sitios están promoviendo a través de sus tramitadores diligenciar licencias de conducción con otros municipios realizándolas en Cali”, explicó. Por eso, recomienda a las personas asistir a los centros oficiales.



¿Cómo realizar la renovación?

Debe presentarse ante un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), donde tendrán que solicitar una cita para repetir los respectivos exámenes físico-mental y de coordinación para validar la capacidad de conducción de las personas.



Una vez cumplida la cita, se cargará la información actualizada al Runt. Lo siguiente es coordinar la cita en los puntos oficiales del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, ya sea por la línea (602) 4459000 o través de la página oficial (www.cdav.gov.co), allí realizar el respectivo trámite de renovación y el pago correspondiente.