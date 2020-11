90% de contagiados por covid-19 en el país ha superado la enfermedad

Juan Felipe Delgado Rodriguez

De las 1.143.887 personas que han sido confirmadas por las autoridades de salud como casos positivos de Covid-19 en Colombia, ya el 90 % se han sobrepuesto a los efectos de la enfermedad.



De acuerdo con los registros del Ministerio de Salud, el pasado miércoles el país superó la barrera del millón de pacientes recuperados y hoy son 1.038.082 las personas que superaron el virus. De ellas, 905.930 fueron descartadas de tener la enfermedad por tiempo clínico, mientras que los restantes 132.152 pacientes fueron confirmados de haber superado el Covid-19 por medio de las pruebas PCR.



Hasta el momento las entidades territoriales que registran una mayor cantidad de pacientes recuperados son Bogotá, donde 303.891 personas han superado los síntomas; seguida de Antioquia, que reporta 167.103 recuperados; Valle del Cauca, donde 78.983 personas ya no tienen señas de la enfermedad; y Cundinamarca, en donde 40.979 personas dejaron atrás el malestar.

Y aunque el presidente Iván Duque se refirió a este hecho como un evento “muy importante” en el marco de la pandemia y el comportamiento de los contagios, analistas advierten que si bien hay un alto número de personas recuperadas, la cifra debe revisarse con detenimiento en aras de evitar generar falsas expectativas en cuanto a la actualidad de la enfermedad.



Para el infectólogo Pío López, director del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica de Cali, la recuperación de los pacientes que se ve en el país es previsible, si se tiene en cuenta el comportamiento de la pandemia a nivel mundial.



“El 80 % u 85 % de los pacientes de covid son asintomáticos, tienen síntomas leves o tienen una evolución favorable; mientras que el 15 % de las personas que tienen comorbilidades les va mal o tienen necesidad de ser hospitalizados; lo que estamos viendo es la historia natural de la enfermedad”, expresó el especialista.



López añadió que en esta etapa de la pandemia ha sido esencial el conocimiento que el personal de salud ha logrado consolidar sobre la enfermedad, la consulta y diagnóstico oportuno de los pacientes y los tratamientos para evitar mayores índices de mortalidad.



“Si bien no hay un tratamiento 100 % efectivo hasta el momento, sí hay mucha relación en lo que estamos viendo con la consulta temprana para que se practiquen aislamientos y se evite el aumento de los contagios.



No es el momento para hablar de una desaceleración de contagios porque seguimos teniendo unas cifras de contagios muy altas y en la medida en que haya desobediencia civil, fiestas y contactos habrá cada vez más casos”, señaló el infectólogo López.



Entre tanto, el epidemiólogo Robinson Pacheco indicó que el número de recuperados ha servido como un factor para “desviar la atención y generar una falsa sensación de seguridad, porque lo realmente importante es quiénes han fallecido o están enfermos. Entre más recuperados haya siempre será mejor, pero esto no implica que estemos bien o que los contagios estén aflojando”.



Por su parte, la epidemióloga de la Universidad del Valle, Lyda Osorio, afirmó que el panorama de la enfermedad en el país dista de lo que se refleja a diario en los boletines de Minsalud, teniendo en cuenta los vacíos que hay en el sistema de análisis de pruebas.



“Lo que sabemos es que las cifras están por debajo de lo que en realidad está pasando en el país, porque hay un porcentaje importante de personas que no tienen síntomas, otros que tienen manifestaciones leves y no consultan o les da miedo. Hoy debe haber más recuperados de los que hay en las cifras oficiales y más casos positivos”, dijo Osorio.



La especialista remarcó que es necesario remitirse a la tendencia de casos y recuperados de covid en el país, pues no hay un mapa uniforme a nivel nacional, sino variaciones en cada región.

“Hay sitios en los que la tendencia de casos baja, hay otros donde está estable y varía de departamento en departamento. Ahora tenemos más casos activos de los que teníamos hace una semana y Colombia sigue dentro de los países que más casos de covid tiene en el mundo, por eso hay que hacer más. Hay muchos esfuerzos que se han hecho, pero lo más importante es seguir con el fortalecimiento de las capacidades en salud pública”, aseveró.



¿Inmunidad de rebaño?

​

De acuerdo con Lyda Osorio, el número de recuperados es insuficiente para que se registre una inmunidad de rebaño, dado que solo es aplicable cuando hay un alto porcentaje de la población que no es susceptible a la infección.



“El país no debería aspirar a este modelo porque no es confiable, no se sabe cuánto dura una persona inmune y ese modelo implica que siga dándose hospitalización, mortalidad e infectados”.