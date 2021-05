50 estaciones de gasolina vandalizadas en Cali y llamado de urgencia por riesgos durante saqueos

Alejandro Cabra Hernandez

En medio de la escasez de combustible, cincuenta de las 120 estaciones de servicio de Cali han sido vandalizadas en los últimos dos días.



Así lo aseguró Sandra Awakon, directora Ejecutiva de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y otros derivados del Petróleo, Sodicom, quien señala que las pérdidas del sector aún están se están cuantificando.



"Los daños no solo radican en el robo del remanente de combustible, sino que también han sido daños a las instalaciones, a la infraestructura, se han robado los vidrios y hasta los marcos de las ventanas, además aceites, equipos de oficina, papelería", aseguró Awakon.



La directiva gremial señaló que el desabastecimiento de combustible es muy alto. “Hoy (este jueves) estamos sacando alguna reserva que se tiene, sin embargo, el problema de orden público no está permitiendo que se pueda hacer el abastecimiento definido, oportuno y bajo buenas prácticas. Se necesitan habilitar los corredores para reabastecer todo el sistema de las estaciones de combustible”.



Awakon hizo un llamado a evitar la manipulación de los tanques y demás elementos de las estaciones de servicio.



“La manipulación de los combustibles requiere de mucho conocimiento. Aquí la situación es de picada porque la gente ha entrado con tarros y esponjas a querer sacar gasolina, abren tanques, meten la cabeza y algunos tienen cigarrillos alrededor. Esto puede generar una explosión y una tragedia; se debe parar ya porque puede haber un problema grave tanto para quienes están en las bombas como para los alrededores”, dijo.



Un panorama similar denuncian desde el gremio de taxistas: “La situación es angustiante. No hay combustibles y muchas estaciones han optado por cerrar porque han sido saqueadas por delincuentes para vender la gasolina en pimpinas, como hacen en Venezuela, y eso es muy peligroso”, manifestó Jhony Rangel, líder de un sector de los taxistas de la ciudad.



Agregó que en varios sectores de la ciudad se están realizando retenes ilegales donde se le está cobrando a los taxistas y ciudadanos para poder circular.



“Todos los combustibles están escasos, incluido el gas vehicular, y no están abriendo porque están saqueando las estaciones de gasolina”, complementó.