"Violentos no pueden seguir poniendo la agenda": Alcalde de Palmira tras quema del peaje

Andrés Camilo Osorio

El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, rechazó la quema del peaje ubicado a la altura del Ciat, que se registró en la noche del miércoles horas después de que los manifestantes acordaron que se respetaría la infraestructura del municipio.



Según indicó, en medio de una marcha pacífica que realizaron los ciudadanos en la vía que de Palmira conduce a Cali, a la cual asistió con su gabinete, él dialogó con un grupo de manifestantes que se comprometieron a no cometer actos vandálicos en la ciudad.

“Marchamos de manera pacífica hacia el peaje, logré dialogar ayer con muchos jóvenes, logramos unos compromisos de no atentar contra la infraestructura, eso no es lo que ellos querían, ellos querían un bloqueo, una resistencia pacífica”, comentó Escobar.



De igual manera, se refirió a los hechos y dijo que “la protesta pierde legitimidad cuando deja de ser pacífica y se vuelve violenta. No nos dejemos confundir ni perder de vista el objetivo. Los violentos no pueden seguir poniendo la agenda. Si no fueron los manifestantes, ni la Policía, ni el Ejército, ni el Esmad, ¿quién fue?”.

El peaje ubicado en la recta Palmira - Cali fue quemado en la noche de este miércoles. El alcalde @SoyOscarEscobar dijo que algunas personas "no entendieron que la protesta pierde legitimidad cuando deja de ser pacífica y se vuelve violenta". pic.twitter.com/9gpXLznvpT — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) May 6, 2021

Su pronunciamiento se da luego de la circulación de un video en el que un integrante de la Fuerza Pública relata que también fue vandalizada e incinerada la oficina de Tránsito que está al lado del peaje.



“A las instalaciones del peaje del Ciat llega el Alcalde de Palmira con los gestores de paz diciendo que venían en una marcha pacífica, pidiendo que los de la Fuerza Pública nos retiráramos para no crear confrontación. Necesitaban era quitarnos para atentar contra las instalaciones, vandalizar e incinerar el peaje”, mencionó el uniformado.

La Alcaldía de Palmira insistió en la movilización y protesta pacífica en medio de la complicada situación de orden público que vive la región.



"Hemos tenido días difíciles y atravesamos por una compleja situación de orden público, que vulnera el legítimo derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos para expresar sus posturas frente a la agenda del Gobierno nacional. Las vías del diálogo, la escucha y la negociación plantean la salida para la coyuntura que atraviesa Colombia", indicó la Alcaldía en un comunicado.