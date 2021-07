Valentina Rosero Moreno

50,1% de personas en UCI en Cali podrían haberse vacunado y no lo hicieron

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, informó que al menos la mitad de las personas que están hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos a causa del covid-19 no están vacunadas, a pesar de estar priorizadas para hacerlo.



Torres hizo un llamado a la ciudadanía a no descuidar las medidas de bioseguridad y detalló que este martes en la ciudad hay 596 personas en UCI a causa del covid-19, de las cuales el 50,1% podrían estar vacunadas contra el virus.



"Son casi 600 personas ocupando una UCI, es la cifra más alta que hemos tenido durante la pandemia. Hoy en Cali el 50,1% de las personas que están en UCI podrían haberse vacunado y no lo hicieron", dijo.



Asimismo, se refirió a la situación que vive la ciudad debido a las altas cifras de contagio y muertes por coronavirus que se han reportado los últimos días y manifestó que "la situación es alarmante, continuamos con una alta de velocidad de transmisión con una alta derivación a las unidades de cuidados intensivos".

Así de importante es que quienes ya pueden recibir la vacuna lo hagan, TODAS las vacunas son efectivas para evitar las causas graves de la enfermedad generada por #Covid_19. — Miyerlandi Torres Agredo (@MiyerTorresA) July 6, 2021

Con relación a los eventos realizados el fin de semana en Cali que generaron aglomeraciones, entre ellos la actividad de los hinchas del América y el concierto de Puerto Rellena, la Secretaria aseguró son "una completa falta de responsabilidad" y pidió a los ciudadanos evitarlos.



"Es preocupante las aglomeraciones y la falta de responsabilidad que observamos en nuestra ciudad. Estamos en una pandemia y no estamos siendo conscientes del riesgo que estamos generando. Hago un llamado a que estos eventos se eviten en los próximos días, seamos solidarios", comentó.



Teniendo en cuenta que la ocupación de unidades de cuidados intensivos está en 98,6% y según el informe de este lunes en la ciudad 6013 personas han fallecido a causa del covid-19, Torres también invitó a los ciudadanos que están priorizados a que asistan a los centros de vacunación a recibir la inmunización.



"El personal de salud trabaja incansablemente, sin embargo la congestión de los servicios de urgencias, hospitalización y UCI es una realidad, por eso la vacunación a tiempo es fundamental", precisó.

