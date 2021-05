Ospina ante la Cámara: van 45 muertos y 451 heridos en Cali desde inicio de protestas

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Durante la plenaria de la Cámara de Representantes, que este jueves sesiona desde Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina se refirió a las cifras de muertes y heridos desde el inicio de las protestas.



De acuerdo al mandatario, desde el pasado 28 de abril, la capital del Valle del Cauca ha registrado 45 muertes violentas y 451 heridos, de los cuales el 6 % sufrieron lesiones graves, mientras que el 94 % restante ya fueron dados de alta.



Sin embargo, aclaró que estas cifras han sido recogidas de forma general y no corresponden necesariamente a hechos relacionados a las protestas.

"No podemos nosotros recoger todas las muertes violentas ocurridas en Cali y vincularlas a la situación de la crisis y el estallido. Necesitamos que esto (las cifras) sea leído con responsabilidad, en su proporción adecuada. Ni maximizar ni minimizar", argumentó.



Y añadió: "Nuestra ciudad siempre tiene muertes violentas, Cali no es una ciudad donde no ocurra la muerte violenta. Cuando miramos las métricas del periodo de la crisis en comparación a las del 2019, sin crisis (covid-19 y protestas), encontramos que ese año tuvimos más muertes violentas que ahora".



En su intervención ante la plenaria, liderada por el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, consideró que los últimos días son los más duros de la historia de Cali y que se necesita del diálogo para superar la crisis.



"Al final, es todo un enredo de multiplicidad de violencias, problemas y temas, que necesita de nosotros grandeza y humildad; perdonar, y pedir perdón", reflexionó Ospina.

La plenaria de la Cámara de Representantes, que se realiza en la Escuela Nacional del Deporte, tiene como objetivo escuchar a las autoridades locales y a la ciudadanía sobre las problemáticas en el marco de las protestas.