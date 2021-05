1700 trabajadores de la Terminal piden apertura urgente de las vías

Alejandro Cabra Hernandez

En medio del décimo día de protestas por el Paro Nacional, Ivanov Russi, gerente de la Terminal de Transporte de Cali, hizo un llamado a los manifestantes a que permitan que la movilidad de la ciudad se normalice.

Según detalló, los bloqueos de las vías de la ciudad y del departamento están generando un drama humano en la Terminal, puesto que, ante la imposibilidad de laborar, los funcionarios del establecimiento no están pudiendo llevar alimento a sus hogares.



“Tenemos en este momento 1600 conductores y funcionarios de empresas transportadoras que no están teniendo cómo llevar el sustento a sus hogares. Tenemos 32 equipajeros, muchos de ellos adultos mayores, 4 loteros, 3 lustrabotas y 2 señoras que diariamente vienen al Terminal a vender chontaduro que no tienen cómo llevar alimento a sus casas”, manifestó Russi.



De igual manera, desde la Terminal de Transporte hicieron un llamado a que se abran las vías porque, debido al bloqueo y a la escasez de alimentos, hay usuarios que no han podido desplazarse a sus hogares y, además, no tienen cómo alimentarse en el establecimiento por el cierre de los restaurantes.

“En los últimos diez días no ha habido posibilidad de movilizarse, dada la escasez de comida los locales comerciales y los restaurantes han tenido que cerrar. Necesitamos que se levanten los bloqueos, que se abran las vías y que vuelva nuevamente la vida a la ciudad”, comentó el Gerente de la Terminal.