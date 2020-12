¡Un visitante ilustre! Los números del América por fuera de casa en el 2020

Alejandro Cabra Hernandez

Además de la ventaja 3-0 que tiene el América para enfrentar el duelo de vuelta de la final en Bogotá contra Independiente Santa Fe, los ‘Diablos’ llegan a este duelo definitivo con un buen antecedente: son de los mejores visitantes de la Liga colombiana.



De los 12 partidos que ha jugado el equipo escarlata a domicilio a lo largo del torneo —4 con el técnico brasileño Alexandre Guimaraes y 8 con el argentino Juan Cruz—, América registra 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas.

Lea también: América de Cali pidió adelantar la hora de la final ante Santa Fe, ¿Qué respondió Dimayor?



Con Guimaraes, los ‘Diablos’ encajaron, en esos 4 partidos, 2 empates y 2 derrotas, lo que significa que con Cruz en el banco, el conjunto americano solo ha perdido una vez y los 4 triunfos son todos del argentino.



La derrota como visitante la sufrió Cruz a manos de Tolima, 1-0, mientras que les sacó empates a Envigado (1-1), Junior (1-1) y Nacional (2-2). Todos estos resultados se dieron en el torneo ‘todos contra todos’.



Las 4 victorias que Cruz ha conquistado por fuera sucedieron contra Pereira (0-1, por el ‘todos contra todos’), Cúcuta (el partido no se jugó por sanción del equipo ‘motilón’ y les dieron los 3 puntos a los ‘Diablos’, por el ‘todos contra todos’) y luego vinieron dos partidos que son los que más aire le dieron a la camiseta roja: contra Nacional (0-3 por cuartos de final) y contra Junior (1-2 por semifinales).



Con esos antecedentes, Cruz saldrá el domingo al gramado del estadio El Campín de Bogotá con más tranquilidad que si tuviera que ir en busca de un resultado, como tuvo que hacerlo por los cuartos en el Atanasio de Medellín y por las semifinales en el Metropolitano de Barranquilla.



“La necesidad ha llevado al América a jugar bien cuando ha tenido que remontar series adversas en estas instancias finales. Y para ello ha aprovechado la conjugación de hombres como Santiago Moreno, Yesus Cabrera, Adrián Ramos y Duván Vergara, además de la mentalidad del técnico Cruz, que sale a buscar los partidos juegue donde juegue”, argumenta el periodista Nicolás Samper, de Espn.



“América en Bogotá juega con bastante desparpajo, no se asusta”, precisa Samper, al referirse al juego definitivo por la final el próximo domingo en El Campín, a partir de las 6:00 de la tarde.



El conjunto escarlata, seguramente, mantendrá el mismo equipo que logró derrotar 3-0 a Santa Fe en el juego de ida el domingo pasado en el Pascual, que fue el mismo que usó en la victoria contra Junior en Barranquilla. La única duda parece ser el lateral Edwin Velasco, quien salió lesionado en el cotejo contra los ‘Cardenales’. Luis Paz, quien sufrió un golpe, podría estar.



Para el periodista Pacho Vélez, conductor de Espn Radio Colombia, “América se ha encontrado con un terreno muy favorable como visitante por varias razones, pero, sobre todo, porque es el equipo que mejor explota los espacios que deja el rival en el fútbol colombiano”.



Vélez resalta la capacidad y habilidad de Luis Sánchez por las bandas, la intuición y el gol de Santiago Moreno y la inteligencia de Adrián Ramos para entretener a los centrales, además de su puntería con el arco.



“Todo esto hace que América no se vuelva dependiente de Duván Vergara y que pueda, con tales argumentos, hacerles daño a los rivales”, especifica el periodista.



Sin embargo, restan 90 minutos de la final y los partidos, como se dice en el fútbol, hay que jugarlos. Y América no se confía, sabe lo que tiene y asumirá la misma actitud ofensiva.