Alejandro Cabra Hernandez

Juan Cruz Real y Duván Vergara. Los nombres del técnico campeón y de una de las grandes figuras del equipo ocupan por estos días la agenda de los directivos del América, en medio de la celebración de la estrella 15, conseguida el domingo contra Santa Fe.



Si el máximo accionista del conjunto rojo, Tulio Gómez, apostó antes por el técnico argentino, con mayor razón ahora que Cruz ha salido campeón, pero el entrenador de Tandil tiene ofertas del exterior y su continuidad en el banco rojo no es un hecho.

Mientras que Vergara, de 24 años y uno de los hombres clave del bicampeonato americano, tiene cuatro ofertas —tres de Suramérica y una de Asia— y aunque la prioridad es venderlo, nada se ha concretado aún.



Sobre estos dos temas y otras situaciones de interés para los americanos, El País habló con Tulio Gómez.



Juan Cruz ha dicho que tiene ofertas y que su prioridad es seguir en el América, pero en mejores condiciones salariales para el cuerpo técnico. ¿Qué responde el máximo accionista?

​

Con Juan Cruz hay un agradecimiento mutuo, porque hicimos una apuesta por él y nos dio un campeonato. No creo que vaya a haber complicaciones para su continuidad, él tiene contrato indefinido y nos ha dicho que su deseo es seguir. Ya le hicimos una oferta y se vienen grandes retos que él seguramente quiere afrontar.



¿La oferta se ajusta a lo que él pide?

​

Se ajusta al presupuesto y es mejor que lo que hay actualmente. Hay voluntad de parte y parte, y nuestro deseo es que Cruz siga, mucho más después de conseguir una estrella en medio de tantas dificultades y tantas críticas.



¿Fue difícil eludir los cuestionamientos que cayeron sobre usted por la contratación del técnico argentino?

​

Pasó lo mismo cuando trajimos a Guimaraes, a pesar de que era un técnico mundialista, pero acá no lo conocían. Uno no debe juzgar lo que no conoce, hay que dejar trabajar a la gente. Pero bueno, cuando uno está al frente de un equipo como América, las críticas hay que aceptarlas, lo que no me gusta es cuando se hacen injustificadamente o con irrespeto.



Pero las fustigaciones de la hinchada y la prensa fueron peores con la contratación de Cruz por sus antecedentes y porque consideraban que traerlo obedecía más a una situación económica que deportiva…

​

Claro, la salida de Guimaraes se dio en medio de la pandemia, no podíamos cubrir ese gasto ni otros sin recibir dinero de taquillas, y pensamos en Cruz, pero no como una solución para sentar a cualquier técnico en el banco. Cada contratación que hacemos es analizada y aunque Cruz no había obtenido triunfos, nos gustaba su forma de ver el fútbol y que se ajustaba a nuestros objetivos con los jugadores jóvenes.

Apostamos y gracias a Dios triunfamos. Es que un equipo de fútbol es una empresa y a veces toca tomar medidas impopulares, pero necesarias para sobrevivir.



¿Pensó en algún momento que ese gran objetivo de la estrella se venía abajo con el 2-0 en contra frente a Santa Fe?

​

Obviamente lo pensé, porque fue un 2-0 en el primer tiempo, y temí que llegara un tercer gol y vinieran los penales, pero pienso que Cruz planteó un buen segundo tiempo, apostó con jugadores altos en la zaga para contrarrestar el juego aéreo de Santa Fe, que quiso aproximarse con pelotazos, sin juego elaborado, y al final salimos campeones con la ventaja que logramos en el Pascual.



Además de la continuidad de Cruz, otro de los temas que debe resolver es si Duván Vergara se va o se queda. ¿Qué va a pasar con este jugador en definitiva?

​

Hasta el momento nos han llegado cuatro ofertas para Duván, tres de Suramérica y una de Asia, pero no nos satisfacen económicamente.



¿Qué propuesta los debe satisfacer para venderlo?

​

Una donde el jugador pueda seguir siendo competitivo y se ajuste a las pretensiones económicas. Un jugador como Duván Vergara no puede costar menos de cinco millones de dólares, es una figura, bicampeón del fútbol colombiano, con talla para selección Colombia, tiene 24 años y le queda mucho tiempo por delante como futbolista activo.



Es decir, Duván podría seguir otra temporada con América…

​

Claro, y tenemos la necesidad de venderlo, pero también nos puede dar una mano importante en la Copa Libertadores del 2021. Eso lo sabemos. Toca tomar decisiones con inteligencia. Si no pagan cinco millones de dólares, Duván se queda.



A propósito de la Libertadores, América viene de hacer una mala presentación en la Copa de este 2020. Para el próximo año el reto debe ser distinto…

​

América es un equipo grande, copero, con trayectoria internacional, siempre quiere ser protagonista, pero debe ajustarse, y más en estos momentos de crisis, al presupuesto que tengamos. La pandemia trajo una crisis financiera que al América le costó no tener el 80 % de sus ingresos, dejamos de percibir 20 mil millones de pesos por taquillas debido a la ausencia de la afición en los estadios. Y la Libertadores deja unos buenos ingresos que ayudan bastante, de eso nos valimos esta temporada.



¿Significa eso que no habrá refuerzos de peso para el 2021?

​

El mejor refuerzo es mantener la nómina que está y ajustarla en algunas posiciones. De hecho, la próxima temporada jugarán con nosotros Diego Novoa, que es un gran arquero; Jerson Malagón, que es un muy buen defensa, y otro zaguero importante, Óscar Cabezas, que jugó en Rosario Central.



¿Cuáles son los retos de la institución para el próximo año?

​

Lograr el tricampeonato, avanzar lejos en la Libertadores, consolidar nuestros canteranos, mejorar los indicadores económicos, terminar la sede administrativa en Cascajal; pero tenemos también proyectos a largo plazo. La idea es que en el 2027 América sea el equipo de más títulos en Colombia, incluida la Copa Libertadores, pero parta ello necesitamos un ‘partner’, un inversionista adicional. Para lograr grandes objetivos hay que pensar en grande, porque, de lo contrario, las metas se vuelven obstáculos.



Dicen los rumores que si se va Duván, al América le interesaría reactivar las negociaciones con Fabián Sambueza…

​

A mí me gusta mucho Sambueza y quisimos tenerlo cuando salió del Cali, pero es un jugador muy costoso para nosotros, sus pretensiones no se ajustan al presupuesto.



Algunos dicen que tener a Michael Rangel de nuevo sería importante de cara a la Libertadores, más cuando Junior no lo utiliza…

​

No es posible, Junior no lo presta más, a ese jugador le debemos mucho, pero no pudimos sostenerlo por la situación económica. La gente se fija en lo de Ramos, por su costo, pero mire, nosotros no podíamos pagarle nunca a Adrián lo que él valía cuando vino de Europa. Él juega en el América porque es hincha, porque ama al equipo y porque quiere terminar aquí su carrera. Gracias a Dios demostró que tiene fútbol, fue nuestro goleador y nos ayudó mucho en el campeonato. Fue una gran apuesta.



Como lo fue también, sin duda, la cantera…

​

Ese es un proyecto que poco a poco se va solidificando, lo que sucedió esta temporada con los canteranos es magnífico y debemos seguir por esa misma línea.



¿Todo esto hace que la estrella 15 haya sido la que más disfrutó desde que es el máximo accionista del América?

​

No quiero cobrar cosas, simplemente quiero decir que este América salió del descenso, tiene dos títulos, volvió a la Libertadores, fue campeón también en el fútbol femenino, ha recuperado sus divisiones menores, es decir, se han visto los resultados del trabajo. Pero si me pone a escoger felicidad alguna, diría que el ascenso. La gente no se imagina lo que allí se vive, y gracias a Dios salimos de ese infierno y recuperamos la grandeza.