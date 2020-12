Alejandro Cabra Hernandez

Una fuerte polémica se desató después de que, en un video en vivo tras la obtención de la estrella 15 con el América de Cali, jugadores como Marlon Torres, Yesus Cabrera y Duván Vergara se refirieran despectivamente a Teófilo Gutiérrez.



Torres, defensor barranquillero de 24 años, apaciguó la situación y aseguró que fue una cuestión de la euforia y que respondía a algo que había pasado en el terreno de juego -América eliminó en la semifinal a Junior-.



"Lo de Teo no es algo personal, fue algo que pasó en un momento de euforia. No es con la institución, respetamos a Junior", dijo el defensor sobre el video. No dio más detalles y prefirió dejar ahí el tema.

Marlon, bicampeón con el América de Cali, es una de las piezas claves del equipo de Juan Cruz Real que se coronó campeón en El Campín.



"Siempre he querido hacer lo mejor para el equipo, hicimos un gran trabajo. Como se vio el domingo, donde fuimos fuertes para sostener el resultado", celebró el zaguero.