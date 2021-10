Osorio vs. su pasado. Nacional, el equipo que le dio la gloria, podría ser su verdugo

Juan Carlos Osorio, quien en el pasado de dio la gloria al Atlético Nacional, habría querido enfrentar hoy a su exequipo en otras circunstancias con el América. Pero la realidad señala que los escarlatas reciben esta tarde al líder de la Liga en el Pascual Guerrero con la peor versión del técnico risaraldense en el banco.

Catorce puntos separan a los verdolagas (33) de los ‘Diablos’ (19), que luchan por meterse, en las seis fechas restantes, al grupo de los ocho equipos que disputarán el campeonato en diciembre.

La felicidad arropa al Nacional y la crisis acosa al América, que bajo la batuta de Osorio ha ganado solo 5 partidos, ha empatado 7 y ha perdido 10, con un rendimiento del 33 % y sonoros fracasos en Copa Suramericana, Copa Colombia y Superliga.

En otras palabras, la mejor versión de Osorio la tuvieron los verdolagas, que con el técnico santarrosano ganaron cuatro ligas, una Superliga y dos Copa Colombia. Y la peor versión, no solo por los resultados, sino por su comportamiento desencajado en el banco, la padecen los escarlatas.

¿Qué podría pasar hoy en el gramado del Pascual en el duelo más atractivo de la fecha 15 de la Liga?

“Este partido no es un clásico más. Hay aspectos alrededor que lo hacen mucho más atractivo, como la situación de Osorio y los problemas de resultados que hoy presenta el técnico con América”, dice el director de Deportes de RCN Radio Medellín, Rouget Taborda.

La situación de Juan Carlos Osorio con la opinión pública es compleja, pues llegó con ‘bombos y platillos’ y hasta el momento ha dejado mucho qué desear en propios y extraños.

“Esta versión de Osorio es una de las peores. A nivel de resultados, de fútbol, es clara su terquedad al pretender ser el descubridor de América, y contra viento y marea quiere implementar su forma de pensar. Pero la pregunta es si cuenta con el plantel para desarrollar su idea de juego. Estoy seguro de que no”, comenta Carlos Arturo ‘El Petiso’ Arango, analista deportivo de ZonaLibreDeHumo.

Su idea de juego sobre las rotaciones pareciera uno de los principales problemas del estratega santarrosano.

“Considero que no tiene el recurso humano en su plantel para implementar esa idea europea. Siempre hace referencia a técnicos internacionales respecto a la forma de entrenar y jugar, olvidando que está en Colombia y que debe haber un periodo de adaptación. Por eso le cuesta ganar”, manifiesta José Alberto Ortiz, periodista deportivo de Caracol Radio Cali.

Pero, ¿qué pasó con el Juan Carlos Osorio que tocó la cima con Nacional en 2013-2014 frente al que hoy dirige al América?

“Osorio es un técnico competente, estudioso, trabajador, no cabe duda, pero en su segundo ciclo con el verdolaga, y creería que es lo mismo que pasa con América, pareciera que llegó más soberbio, una persona muy distinta en el manejo de sus relaciones personales con la gente, la prensa y jugadores, dado más a sus caprichos e ideas personales, triunfando o no. Está en todo su derecho, pero considero que está equivocado”, comenta Rouget Taborda.

Hay quienes defienden el proceso Osorio afirmando que no cuenta con la nómina suficiente.

“Tulio Gómez le dio toda la potestad para armar el grupo, no le iba a negar jugadores. Esta nómina la armó 100 % Juan Carlos Osorio, quien quisiera se quedaba o se iba. El problema es la plantilla, la escogencia del DT y la mala ubicación de jugadores en posiciones que no son la de ellos”, manifiesta ‘Petiso’ Arango.

Si no se consigue la victoria frente a Nacional, ¿se debe ir Juan Carlos Osorio?

“Entiendo que el proyecto de Tulio es a largo plazo, donde hay mejoras locativas, pero el hincha quiere resultados y no le interesa mucho qué hay o no en las sedes. Sin embargo, no cabe duda que un rendimiento del 33 % en la Liga con un técnico de menos nombre, logros e historia, ya hubiese salido de la institución”, dice José Alberto Ortiz.

Para este partido frente a Nacional, América de Cali no podrá contar con los jugadores Cristian Arrieta y Larry Angulo, quienes fueron expulsados en la vuelta de la Superliga y deberán pagar dos fechas de suspensión en la Liga.

Uno que podría reaparecer es el mediocampista antioqueño Daniel Hernández, quien ya suma dos semanas de trabajo con el equipo después de superar su lesión y sería una ficha clave, pensando en este juego.

Partido de mucha tensión para los rojos, que se juegan sus últimas cartas en su búsqueda de clasificar a las finales de la Liga.