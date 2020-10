¡Oscuro panorama! América de Cali y una situación preocupante en Liga y Libertadores

Juan Carlos Pamo

La situación del América en los dos frentes que hoy lo ocupan, la Copa Libertadores y la Liga colombiana, agregando que la Superliga, que fueron dos partidos, la perdió ante el Atlético Junior, es bastante preocupante.



El equipo no logra afianzarse en la idea que tiene el técnico Juan Cruz Real, sustituto de Alexandre Guimaraes. Sumado a ello el hecho de que tiene una nómina muy livianita después de las salidas de Matías Pisano y de Michael Rangel, dos de los artífices del título de la Liga en diciembre pasado.



El País le dio una mirada a la actualidad del cuadro rojo, encontrando respuestas al duro presente y al oscuro panorama que hoy se le presentan.

Un técnico muy resistido

Desde que se conoció el nombre de Juan Cruz Real como sustituto de Alexandre Guimaraes, de inmediato la afición sentó su voz de protesta por considerar que no era la persona para dirigir un equipo que salió campeón en el anterior torneo de la Liga.



Pese a ello, Cruz llegó y tomó el mando de los rojos, teniendo como atenuante el confinamiento de la plantilla, como todos los equipos colombianos, por el tema de la pandemia; posteriormente, cuando se autorizaron los entrenamientos, tuvo poco tiempo de trabajo para plasmar su idea.



Lo que hoy juega América es el fiel reflejo, primero de un técnico con poco recorrido, y segundo, del escaso tiempo de trabajo.

En Copa, al borde del abismo

A falta de una fecha para que se defina el Grupo E de la Copa Libertadores, América está dependiendo de un milagro para avanzar a la siguiente fase.



El equipo rojo tendría que golear a Gremio en Brasil y esperar que Universidad Católica le gane por buena diferencia de goles a Internacional.



En el fútbol, como en cualquier otra actividad, mientras haya una luz de esperanza, todo puede suceder.



Sin embargo, el nivel que ha venido mostrando América en sus diferentes compromisos no da para ilusionarse con la clasificación.



Dependiendo de cómo termine en su grupo, podría optar por una clasificación a la Copa Suramericana.

Fuera de los ocho

En la Liga colombiana las cosas tampoco van bien para el último campeón.



Ha jugado dos partidos después del regreso del fútbol: le ganó como local 2-1 con muchas dificultades al Atlético Bucaramanga, y cayó 1-0 en Ibagué ante un Deportes Tolima que jugó gran parte del encuentro con un hombre menos.



América es noveno con 15 puntos, los mismos del Envigado, que es décimo.



Para no descolgarse más en la tabla, el equipo rojo deberá comenzar a sumar de a tres puntos.



Su próxima salida será ante Águilas de Rionegro en el estadio Pascual Guerrero, un rival accesible y que le podría permitir darse un respiro en medio de los resultados adversos que lo han venido acompañando en las últimas jornadas.

Bajón generalizado

Si bien el técnico Juan Cruz Real tiene su cuota de responsabilidad por el flojo presente del América, los jugadores también tienen una alta dosis de culpabilidad.



En zona defensiva no hay sincronización, especialmente en los centrales Marlon Torres y Juan Pablo Segovia, que fueron clave en la obtención del título.



El arquero Éder Chaux perdió el puesto por su irregularidad, el lateral Edwin Velasco solo cumple con su labor de marca; en el medio, Rafael Carrascal está en un bajón, lo mismo que Carlos Sierra y Luis Paz.



Y en ataque, Adrián Ramos también anda lejos de su nivel, mientras que John Arias y Juan David Pérez aún no hacen méritos para ser tenidos en cuenta.



El único jugador que mantiene una buena producción y de la cual se favorece notoriamente América es Duván Vergara. Si él no se echa el equipo al hombro, difícilmente otro jugador lo hace.

Lo que viene

Antes de ver lo que tiene por delante el equipo rojo, lo primero que se debe hacer al interior es una dura autocrítica que les permita a cuerpo técnico y jugadores, con objetividad, reconocer en qué están fallando.



En cuanto a los futuros compromisos, por ahora América deberá centrarse en la Liga colombiana, ya que la Copa Libertadores se reanudará el 22 de octubre.



Su más cercano partido será el 4 de octubre ante Águilas de Rionegro, en el Pascual Guerrero.



Tres días después jugará en Envigado ante el onceno naranja, y el 11 de octubre recibirá a Patriotas en Cali.



Con esos tres rivales, si hace las cosas bien, puede cuadrar caja en la Liga.



En Copa, el 22 de octubre visitará en Porto Alegre a Gremio.​

Datos

América salió al paso de rumores en redes sociales que indicaban que el técnico Juan Cruz Real dejaba la institución.



El equipo rojo aseguró que era falsa esa versión y que el timonel seguirá al frente del equipo pese a los malos resultados.



Duván Vergara sigue por fuera de los trabajos del equipo. Aunque no es oficial, se dice que dio positivo de coronavirus.